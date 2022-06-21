5月通脹率升1.7% 政府：電費外賣費外出用膳費升幅大所致

政府統計處今日公布，香港5月綜合消費物價指數按年上升1.2%，升幅較4月的1.3%略為放緩。但如果剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月指數按年升1.7%，較4月的1.6%略高，主要是由於電力費用和外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。今年首5個月，綜合消費物價指數按年升1.4%；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，則按年升1.6%。

衣履基本食品升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別為衣履升5.6%、基本食品升4.9%、外出用膳及外賣升3.5%、耐用物品升1.7%、交通升1.5%、雜項服務升1.3%、煙酒升1.1%和雜項物品升0.6%；電力、燃氣及水則跌4.9%和住屋微跌0.5%。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%。本地疫情在月內維持穩定，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於一些主要入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。