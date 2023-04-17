5月10日擬推支援大灣區醫管局病人先導計劃　資助大灣區港人港大深圳醫院診症

醫衛局今日(17日)公布，擬於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」(先導計劃)，讓居住於大灣區的合資格香港市民可於香港大學深圳醫院(港大深圳醫院)接受資助診症服務，以尋求更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。

現有特別支援計劃將5月9日完結

政府指，為照顧因疫情期間的強制檢疫措施而無法如常往來香港與內地的醫管局病人，在2020年11月推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人提供受資助的跟進診症服務，隨着疫情持續紓緩及兩地通關復常，現有的特別支援計劃將於今年5月9日完結。

政府稱，特別支援計劃推出以來反應正面，截至今年2月底已服務超過5.4萬人次，病人普遍讚揚相關計劃，即使兩地近月通關，亦有市民續用港大深圳醫院的服務，參考特別支援計劃的經驗，政府認為安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，故建議緊接於5月10日推出先導計劃，讓居於大灣區的合資格香港市民可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

周三立法會衛委會會議徵詢意見

醫衛局將於周三(19日)在立法會衛生事務委員會會議上徵詢議員對先導計劃的意見，稍後向立法會財務委員會申請批准，相關先導計劃的建議詳情可按此參閱。醫衛局指，政府會繼續探討各項可行措施，以更有效地支援居於大灣區的香港市民的醫療需要；另政府亦會繼續研究進一步擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。