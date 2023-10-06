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2023-10-06 04:30:44
日報

5機構和學校WhatsApp群組遭騎劫 私隱專員公署︰近900人資料外洩

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私隱專員公署

私隱專員公署透露，近月接獲5間社福機構及學校的資料外洩事故通報。

WhatsApp假網頁

市民要提防黑客所製WhatsApp假網頁。(CyberDefender FB)

即時通訊軟件WhatsApp是不少都市人智能手機必裝軟件，方便與親友、工作夥伴聯繫。有不法分子騎劫市民WhatsApp再向其親友下手，伺機騙取個人資料或騙財。私隱專員公署透露，近月接獲5間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生或學生家長通訊用的WhatsApp的帳戶遭騎劫，近900人受影響。相關機構按私隱專員公署建議已通知受影響人士。

私隱專員鍾麗玲指，約900人受影響，有個案或涉及住址和銀行資料外洩，細節有待調查。接到的5宗通報屬隨機騎劫行為，並非特別針對機構或學校，公署在去年全年至今年8月，無收到同類通報，至上月則錄得5宗通報。公署建議市民，採取措施保障個人私隱，包括啟用WhatsApp的雙重認證功能、定期在設定中檢查已連結裝置、切勿向他人透露任何密碼或驗證碼、在網上搜尋WhatsApp網頁版時小心，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版。另外，切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式，收到借錢、匯款或提供個人資料的WhatsApp訊息，應先確認對方身份。

警方CyberDefender守網者FB日前曾帖文提醒，不少市民無收過假冒WhatsApp釣魚短訊，亦沒有印象曾向任何人透露驗證碼，但WhatsApp帳戶仍被騎劫。警方跟進發現，相關人士或中了「搜尋器優化中毒」(SEO poisoning)攻擊，騙徒製假WhatsApp登入版面，再用「WhatsApp」作關鍵字在Google投放廣告，用戶若在Google搜尋器或Chrome瀏覽器輸入WhatsApp字眼，假網頁會以廣告形式置頂出現；若不虞有詐，按下廣告進入假網站，並留下電話號碼、驗證碼等，騙徒便可登入其帳戶。警方提醒，不要盡信搜尋器置頂的結果，尤其標示為「贊助」；常用的連結應放入瀏覽器的書簽(bookmark)；點擊連結前亦應留意網址有否異樣。

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