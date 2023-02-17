5歲女童虐殺案上訴被駁回　判辭指涉案父母「不應受憐憫」

一名5歲女童Z在2018年遭親父陳海平及繼母黃曉彤長期虐待致死，其8歲兄長亦受虐至營養不良及體重過輕。親父及繼母去年被裁定謀殺罪成，依例被判終身監禁；繼外婆亦因兩項虐兒罪成被判囚5年。三人不服上訴，早前遭上訴庭駁回申請。

上訴庭駁回三人上訴申請

上訴庭法官潘敏琦今(17日)頒判辭指，小兄妹身上多處受傷，反映本案情節邪惡，案中施虐的父母「無論如何都不應該受憐憫」(deserves no mercy whatsoever)。另外，上訴庭亦指殘暴對待兒童罪設定的最高刑罰不足，需大幅提高。

早前，代表親父及繼母提出上訴的蔡維邦資深大律師就提出的定罪上訴，並稱控方沒有具體證據顯示，到底是誰人造成女童Z的傷勢。原審法官應該引導陪審團考慮兩人的個別行為，有否導致Z死亡。惟上訴庭認為，原審法官引導陪審團時，已反覆表明他們裁決時，要考慮生父和繼母所為，是導致Z死亡的重要原因，亦已提醒陪審團，運用常識審視兩人的行為和謀殺意圖。