5歲女童虐殺案 親父繼母繼外婆提上訴全被駁回

一名5歲女童在2018年遭親父及繼母長期虐待致死，其8歲兄長亦受虐至營養不良及體重過輕。親父及繼母去年被裁定謀殺罪成，依例被判終身監禁；繼外婆亦因兩項虐兒罪成被判囚5年。上訴庭今日聽取陳詞後，駁回3人上訴，包括親父及繼母的定罪及刑罰上訴，以及繼外婆的刑期上訴。

上訴庭法官潘敏琦提到除了掌摑、拳打、藤條打、玩「飛高高」遊戲等，案情亦包括不給予女童食物、不帶女童看醫生等，陪審團理應綜觀整體情況，不應分開每個事件考慮。

代表大狀指應分開親父繼母的罪責

代表親父及繼母提出上訴的蔡維邦資深大律師指，原審法官在引導陪審團時，應該循序漸進，先考慮涉案各事件有沒有發生過，再考慮該些事件分別屬於誰的罪責，以及分析每項行為是否足以導致女童的死因，從而分開親父及繼母的罪責。他提到玩「飛高高」遊戲把女兒頭部凌空拋高撞向天花板，有可能導致女童死亡的情況較大，所以刑責較高，相反地掌摑、拳打、藤條打等情節則刑責較輕。

上訴庭指繼外婆的刑期並非過重

而繼外婆就虐兒罪的刑期上訴，其代表大狀指繼外婆並非女童的照顧者，多數時間外出工作，回家時兩名小朋友已睡覺，冬天蓋被亦看不到其傷勢，她並沒有參與涉案的虐兒行為。上訴庭認為繼外婆與涉案一家在同一屋簷下居住，知道女童受虐而保持緘默，沒有作出任何行為阻止事件發生，判刑並非過重，駁回其刑期上訴。

上訴庭強調對《侵害人身罪條例》第 27 條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」所訂的最高刑罰是判處監禁10年，但並不足以反映罪犯刑責，律政司表示會就此作出跟進。