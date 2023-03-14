5歲孫女坐無牌電動三輪車墮斃 外公認罪判緩刑 官：一場悲劇

57歲男技工去年在長洲駕駛以淘寶零件自行組電動三輪車接載兩名年幼外孫女，他停車運送貨物途中，發現其中一名年僅5歲的外孫女疑失足倒地，頭部嚴重受傷，送院後證實不治。他今於東區裁判法院承認對所看管兒童故意忽略、駕駛未經登記的車輛及沒有保險而使用車輛共三罪，徐綺薇主任裁判官終判他監禁2個月，緩刑18個月，另判處罰款6,000元。

被告對死者疼愛有加

徐綺薇主任裁判官判刑時指，本案無疑是一場悲劇，而根據被告、太太、子女、鄰居、死者學校校長等人所撰寫的求情信，可見被告對死者疼愛有加、相處融洽、感情深厚，一直對外孫女的照顧無微不至，校長亦指死者在學校不時提起被告。被告女婿亦指被告一直守護家庭，本案令一家受重擊破碎，家人均十分難過，知道被告內疚自責，希望繼續讓被告照顧兩名女兒，讓被告有機會補償兩名外孫女失去姐姐一事。

徐官：一時疏忽釀成大錯

徐官認為被告十分愛惜死者，只是一時疏忽釀成大錯，被告事後患上創傷後遺症，就失去死者一事悲傷難過，後悔自責，留下不能磨滅的烙印。徐官考慮到被告重犯機會低，希望被告早日能從悲傷中走出來，判處他監禁兩個月，緩刑18個月，罰款6,000元。被告不斷掩面痛哭，家人從旁拍肩安慰。