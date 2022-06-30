5歲小予恩奮戰多年終離世 媽媽：昨晚終於畢業返回天家了

曾因先天性膽管閉塞做手術後昏迷的5歲女童小予恩，住院3年多後，上月起病情持續惡化，直至昨日離世。

痛得撕心裂肺 瑪啡也無法止痛

小予恩的家人今日發文表示，「小予恩經歷5年多的奮戰，昨晚終於畢業返回天家了。」，其家人指過往一個多月，小予恩肝臟持續惡化，凝血功能差，上星期嘴唇流血不止要在嘴唇縫針，其後連續幾天發高燒，終於完全喪失肝功能，加上腹水嚴重，擠壓其他內臟，且有胃出血，「令她不斷痛苦大哭，痛到撕心裂肺，即使落瑪啡也無法有效止痛，睡覺也會痛醒」，近日一直處於彌留狀態，「眼神呆滯像植物人般昏迷」。

小予恩離世時 眼角流下淚水

直至昨天，小予恩家人形容她卻「迴光返照」，眼睛能望媽媽，又能發出聲音回應。媽媽在黃昏時為小予恩換上新衣裳，家人逐一向她親吻道別，「叮囑她不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福。她彷彿明白了，眼角流下淚水，心跳慢慢下降，直至停止，在媽媽懷中輕輕扯了三口氣，安祥離開了。」

小予恩短暫的5年多生命中，有3年多時間是住院，由媽媽24小時貼身照顧。她的家人於帖文寫道「她雖然失去大部分意識，但總是笑咪咪、笑面迎人，相信她甜美燦爛的笑容能帶給許多人鼓勵和安慰。」，又感謝醫護人員這4年多來的悉心護理，還有感謝一直以來為他們禱告、支持他們的家人朋友和熱心市民。

小予恩爸爸上月曾 入稟指涉醫療疏忽

小予恩患有先天性膽管閉塞，兩個月大就接受肝臟手術，手術後回家休養，至10個月大時，情況轉差重新住院。於1歲生日前一天，於瑪麗醫院接受第二次肝臟手術，及後心跳突然停頓，腦部缺氧嚴重受損，此後全身癱瘓。小予恩的父親上月代小予恩入稟區域法院，指她接受的手術涉及醫療疏忽，向醫管局索償。