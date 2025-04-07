5歲長期病患男童確診新冠 情況危殆 未有接種疫苗

一名有長期病患的5歲男童，日前出現發燒和咳嗽等症狀。他到急症室求診後，同日因病情惡化被轉送至深切治療部。男童的呼吸道樣本經化驗後，對新冠病毒測試呈陽性反應，臨床診斷為新冠病毒病併發嘶吼症，目前情況危殆。衞生防護中心表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升，提醒高風險人士應按時接種新冠疫苗的加強劑。

個案涉及一名有長期病患的5歲男童，他於本月4日開始出現發燒、流鼻水、咳嗽、氣促和哮鳴。翌日到將軍澳醫院急症室求醫，獲安排留院治療。同日，因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠狀病毒病測試呈陽性反應，臨床診斷為新冠狀病毒病併發嘶吼症。他目前仍然留醫，情況危殆。初步調查顯示，病人未完成接種新冠疫苗初始劑次。他於潛伏期內沒有外遊，他就讀的學校近日亦沒有出現新冠狀病毒病爆發的情況。他的一名家居接觸者近日有咳嗽，已經求醫。