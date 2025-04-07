5歲長期病患男童確診新冠 情況危殆 未有接種疫苗

一名有長期病患的5歲男童，日前出現發燒和咳嗽等症狀。他到急症室求診後，同日因病情惡化被轉送至深切治療部。男童的呼吸道樣本經化驗後，對新冠病毒測試呈陽性反應，臨床診斷為新冠病毒病併發嘶吼症，目前情況危殆。衞生防護中心表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升，提醒高風險人士應按時接種新冠疫苗的加強劑。
個案涉及一名有長期病患的5歲男童，他於本月4日開始出現發燒、流鼻水、咳嗽、氣促和哮鳴。翌日到將軍澳醫院急症室求醫，獲安排留院治療。同日，因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠狀病毒病測試呈陽性反應，臨床診斷為新冠狀病毒病併發嘶吼症。他目前仍然留醫，情況危殆。初步調查顯示，病人未完成接種新冠疫苗初始劑次。他於潛伏期內沒有外遊，他就讀的學校近日亦沒有出現新冠狀病毒病爆發的情況。他的一名家居接觸者近日有咳嗽，已經求醫。
衞生防護中心總監徐樂堅稱，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升。在過去三周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至上月29日，人均新冠病毒含量為每公升約330,000拷貝，較之前截至上月15日的一周每公升約85,000拷貝顯著上升。他提醒，高風險人士應按時接種新冠疫苗的加強劑。