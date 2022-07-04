5歲「神母小戰士」Sheldon病情再惡化 鼻竇現第3粒腫瘤

曾遠赴西班牙求醫的5歲小鬥士Sheldon，患有罕見癌症「神經母細胞瘤」，現正在香港接受化療及免疫治療。上月剛度過5歲生日的Sheldon，近日病情惡化，鼻竇位置出現第3粒腫瘤，頭骨癌細胞亦增多，目前只能繼續治療控制病情。

Sheldon母親在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發文指，磁力共振（MRI）結果證實Sheldon病情惡化，繼之前雙腿和手腕劇痛後，MRI的結果發現原本面頰兩粒腫瘤旁邊，鼻竇位置再出現第3粒近3cm腫瘤，而且頭骨癌細胞亦有增多情況出現。

本來計劃第 5 期治療後嘗試自然療法

她坦言十分心痛兒子受癌細胞造成的劇痛、治療副作用折磨，即使兒子已經很努力接受治療，仍然改變不了事實。她又指，本來計劃在第5期治療後，可以讓Sheldon暫時休息，嘗試採用自然或另類療法，惟癌細胞來得太猛，擴散得太快，只能繼續以化療、電療、標靶藥等嘗試控制病情。「很快又會看到光頭的小戰士，加上身上的嗎啡止痛貼令他不斷有反胃的感覺，導致胃口欠佳，所以消瘦了很多，樣子也改變了」，指現仍需繼續接受漫長治療。

她又指感恩的是，Sheldon的脊椎沒有新發現，祈求兒子不要被癌細胞再次侵害中樞神經。又感激各位日以繼夜的為他們禱告和集氣，會繼續加油。