5的士車隊晒冷 月底陸續出行 可電子支付 網約較咪錶價高 陳美寶：冀成業界「領頭羊」

政府引入全新的士車隊制度，車身顏色將不再局限於現有的紅、綠、藍，有車隊分別採用粉紅色和橙色等車身，亦有公司為旗艦車型配以黑色車身，希望乘客有專屬私家車的感覺；5支的士車隊將於本月底起至7月陸續投入服務。運輸及物流局長陳美寶指，利用科技是大勢所趨，業界和政府必須與時並進和破格創新，否則就會與時代脫節，又期望車隊發揮「領頭羊」角色，吸引更多有心車主加入壯大整個團隊。攝影：羅錦鴻 運輸署昨舉行的士車隊啟動禮，5隊的士車隊在青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓天台「晒冷」展示旗下車隊，首隊車隊最快月底落地，其餘亦會在7月或之前陸續投入服務。中標的5隊車隊包括3支市區和兩支混合車隊，每隊規模介乎300至1,000輛的士，最終合共會提供逾3,500輛車，佔全港1.8萬輛的士近兩成，全線車隊亦裝有全球定位系統、行車紀錄儀和司機監察系統，以及接受多種電子支付方式。



的士不再三色 提供阿拉伯語資訊 現時的士會按種類分為紅、綠和藍3種車身色彩，屬混合車隊的星群的士將繼續沿用現有白色車門塗裝，由泰和車行營運的「JOIE樂行」就會採用橙色車身。由多個組織包括的士小巴總商會理事長陳洲旗下生生汽車組成的「Big Boss」，其豪華旗艦的士會採用黑色車身，其他的士和純電動的士就會沿用紅色，CMG Fleet營運的「Amigo」更選用搶眼的粉紅色配藍色綵帶拉花，新科發展營運的「大黃蜂」就使用紅黃漸變色。 政府去年《施政報告》提出，鼓勵的士車隊提供阿拉伯語資訊。JOIE樂行的網約系統提供英文、中文和阿拉伯文等多國語言，未來更會增設更多語言選項。Big Boss預約程式和官方網站的部分內容亦設有阿拉伯語版本，方便該國乘客使用服務。大黃蜂的士就稱，車內向乘客展示行程資訊的顯示屏，可選擇阿拉伯、西班牙語或廣東話等不同語言。



車隊營運、定位、收費各異 以車隊模式管理的士多年的星群的士，目前的士車隊約有60輛6座位豪華的士，最終車隊會有425輛車，並預期5年後會增至5,000輛。星群的士執行董事鄭敏怡說，以網約形式召喚的士的乘客，收費將較一般咪錶收費高一至兩成，車隊亦已配備由港大研發的人工智能系統，有效率地配對司機和乘客。營運JOIE樂行的泰和車行董事總經理伍海山表示，車隊目標本月底有約480輛的士投入服務，不同車種會有不同收費水平，形容收費貼近大眾，繁忙時間和網約收費水平就仍在釐定。 取名為「朋友」意思的Amigo，車隊的1,000輛的士以全新電動車為主，提供網約平台、採用AI派單等。營運Amigo的CMG車隊營運經理唐子濤稱，初期將有400輛全新電動車和200輛傳統的士，最快6月開始載客，目標最終有1,000輛車，又說收費會盡量做到具「性價比」。 Big Boss昨展示推出時將有30輛的黑色車身旗艦豪華的士，Big Boss首席營運官趙晉豪指，希望登上旗艦的士的乘客賓至如歸，讓他們有一種專屬私家車的感覺，忘記自己正乘搭的士。他說，收費會參考各大平台豪華車的價錢，並參考專門營運酒店豪華轎車服務作定位，車隊其餘的士則沿用紅色車身，預約的價錢將貼近咪錶價，車數較少的輪椅車和豪華車收費會較高。新科發展營運的「大黃蜂」則預計，預約的繁忙時間車費可能會貴三成。



陳美寶：科技大勢所趨 的士業須與時並進 陳美寶與其他官員和嘉賓昨乘搭的士車隊到會場，她指的士車隊是業界發展的重要里程碑，形容的士陪伴社會發展與成長，又說使用科技是大勢所趨，的士業也需要與時並進、破格和創新，否則會與時代脫節。她表示政府對車隊有期望，又希望的士車隊可作為業界的「領頭羊」，吸引更多司機和車主加入壯大力量。立法會交通事務委員會主席陳紹雄相信，良好的士管理制度可提高服務質素，為市民帶來多一個選擇，期待的士車隊推出後讓乘客有更好體驗。 此外，強制非車隊的士安裝攝錄系統和提供最少兩種電子支付的修例草案，預計下一季提交立法會審議。