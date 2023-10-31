5至10年見雛形 20年內完成 北都產業發展導向分4大區 涉50萬住宅 2027年前開始收地

剛發表的《施政報告》預告會公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區重新規劃成4個部分。《行動綱領》昨出台，交代各區推進的項目及時間表。當局指，區內將會有逾3,000公頃的新發展土地，創造超過50萬個新住宅單位及工作職位；並會在明年底前就所有新發展項目制定土地用途方案。政府亦計劃在2027年或之前，為所有主要發展項目啟動收地程序，到2032年或之前，完成土地平整和四成新增單位。政府又預計，北都在未來5至10年將漸見雛形，並在20年內大致完成發展。 北部都會區3萬公頃用地，以「產業帶動、基建先行」為主軸，由西至東將分作「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區。位於北部都會區西部的「高端專業服務和物流樞紐」鄰近深圳灣口岸，包括天水圍、元朗、洪水橋一帶。當中洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位，以加強與深圳前海及南山區合作。政府預計區內首批多層現代產業大樓會在短期內招標，最快2027至28年度起提供72萬平方米總樓面面積；大樓三成會交政府管理，讓受影響的棕地作業者使用。

元朗南主力建住宅涉3萬伙 同區的流浮山一帶則會以數碼科技樞紐為定位，並建立地標性創科設施，區內部分沿岸地帶亦正研究劃為海岸保護公園，有關土地用途建議預計明年完成。至於元朗南會以房屋為主，共提供超過3萬個住宅單位，現正進行的元朗南第三期發展規模檢討亦預計2024年完成。政府表示，洪水橋/厦村、元朗南、加上區內其他公營房屋項目，預計超過14萬個住宅單位，就業機會超過29萬個。 而「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶，為北部都會區的產業發展重心。區內的新田科技城約一半是創科用地，分布在新田/落馬洲一帶和河套區港深創科園，可容納約700萬平方米樓面面積。新田科技城同時提供約5萬至5萬4千個單位，及約6,400個人才公寓單位，就業機會超過21萬個。 鄰近沙頭角口岸發展生態圈 鄰近羅湖、文錦渡和香園圍口岸的「口岸商貿及產業區」涵蓋約1,500公頃土地，會利用大量跨境人流，建設口岸商圈及新興產業基地，與新田科技城的創科產業互補，亦可對接深圳羅湖區的發展，當局預計提供超過5萬個就業機會，而古洞北/粉嶺北是居住為主的社區，工程已經展開，提供超過8萬個單位。至於「藍綠康樂旅遊生態圈」就鄰近沙頭角口岸，包括紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘及沿海村落和外島等，當中有自然保護區、海岸公園和地質公園等，有潛力作康樂及旅遊發展。