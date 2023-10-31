熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-31 04:31:59
日報

5至10年見雛形 20年內完成 北都產業發展導向分4大區 涉50萬住宅 2027年前開始收地

分享：
頭版

剛發表的《施政報告》預告會公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區重新規劃成4個部分。《行動綱領》昨出台，交代各區推進的項目及時間表。當局指，區內將會有逾3,000公頃的新發展土地，創造超過50萬個新住宅單位及工作職位；並會在明年底前就所有新發展項目制定土地用途方案。政府亦計劃在2027年或之前，為所有主要發展項目啟動收地程序，到2032年或之前，完成土地平整和四成新增單位。政府又預計，北都在未來5至10年將漸見雛形，並在20年內大致完成發展。

北部都會區3萬公頃用地，以「產業帶動、基建先行」為主軸，由西至東將分作「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區。位於北部都會區西部的「高端專業服務和物流樞紐」鄰近深圳灣口岸，包括天水圍、元朗、洪水橋一帶。當中洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位，以加強與深圳前海及南山區合作。政府預計區內首批多層現代產業大樓會在短期內招標，最快2027至28年度起提供72萬平方米總樓面面積；大樓三成會交政府管理，讓受影響的棕地作業者使用。

Ad Block
北部都會區
北部都會區 洪水橋 厦村

洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位。

元朗南主力建住宅涉3萬伙

同區的流浮山一帶則會以數碼科技樞紐為定位，並建立地標性創科設施，區內部分沿岸地帶亦正研究劃為海岸保護公園，有關土地用途建議預計明年完成。至於元朗南會以房屋為主，共提供超過3萬個住宅單位，現正進行的元朗南第三期發展規模檢討亦預計2024年完成。政府表示，洪水橋/厦村、元朗南、加上區內其他公營房屋項目，預計超過14萬個住宅單位，就業機會超過29萬個。

而「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶，為北部都會區的產業發展重心。區內的新田科技城約一半是創科用地，分布在新田/落馬洲一帶和河套區港深創科園，可容納約700萬平方米樓面面積。新田科技城同時提供約5萬至5萬4千個單位，及約6,400個人才公寓單位，就業機會超過21萬個。

鄰近沙頭角口岸發展生態圈

鄰近羅湖、文錦渡和香園圍口岸的「口岸商貿及產業區」涵蓋約1,500公頃土地，會利用大量跨境人流，建設口岸商圈及新興產業基地，與新田科技城的創科產業互補，亦可對接深圳羅湖區的發展，當局預計提供超過5萬個就業機會，而古洞北/粉嶺北是居住為主的社區，工程已經展開，提供超過8萬個單位。至於「藍綠康樂旅遊生態圈」就鄰近沙頭角口岸，包括紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘及沿海村落和外島等，當中有自然保護區、海岸公園和地質公園等，有潛力作康樂及旅遊發展。

交椅洲策略性鐵路擬北延至洪水橋

交通方面，當局建議將交椅洲人工島項目計劃的策略性鐵路，向北延伸至洪水橋，並接駁規劃中的港深西部鐵路計劃。擬議的港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，途經交椅洲、欣澳及屯門東，至於洪水橋站正進行詳細規劃及設計。建造工程預計於明年展開，並在2030年竣工。擬議的港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，途經交椅洲、欣澳及屯門東，預計交椅洲的相關研究在2024年進入詳細工程設計階段。

此外，《行動綱領》又提到古洞站已於今年9月動工並預計2027年竣工，而北環線亦有詳情。北環線主線為現有錦上路站與未來古洞站之間興建的10.7公里鐵路，於凹頭、牛潭尾和新田設3個中途站。建造工程預計於2025年展開，並在2034年竣工。而北環線支線會接入新皇崗口岸，運輸及物流局正積極向內地當局及港鐵公司展開相關工作，計劃於2024年與內地當局就北環線支線深圳段達成共識。

甯漢豪：1400公頃用地未來10年出現

北部都會區全面落實要橫跨20年，發展局長甯漢豪被問到規劃在未來會否「走樣」時，表示當局已很莊嚴地向社會承諾，北都區貢獻的3,000公頃土地中，有1,400公頃會在未來的10年期間出現，意味陸續要開展工程；她希望社會擁抱北都區項目。甯漢豪又表示，發展項目批地方法會具彈性，「工業用地、商業用地會用招標方式，有時會直接批予某些我們(政府)真的想引入的企業。」她形容手法為「雙信封制」。

至於收地及發展北都區現金流方面，甯漢豪指，當局收地會分階段進行，「我哋(政府)唔係一次過收晒700公頃」，且有既定的收地補償制度，有信心可以處理賠償資金。她續指，特首已表明成立由財政司長領導的「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，各個項目具體融資安排有待融資項目委員會研究。

劉業強憂低價收回新界人土地

北部都會區將創造超過50萬個新住宅單位，立法會議員(新界北)劉國勳表示，有二十多萬個單位集中在新界北新市鎮，或對當區造成巨大的負荷。他建議可在古洞南、八鄉、錦田北等地方進行擴展，令整個北部都會區的發展更平均。

新界鄉議局主席劉業強則著眼於，土地業權人擁有發展用地內九成或以上私人土地就符合換地資格。他質疑，措施是否等同《收回土地條例》再伸延，「修例愈用愈寬，尚方寶劍愈斬愈多地」，擔心令新界人的土地被低價收回。劉業強又指，房地產市場正處於下行周期，政府收地價，無可避免會繼續下調，或變相低價收地。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受