5至10年見雛形 20年內完成 北都產業發展導向分4大區 涉50萬住宅 2027年前開始收地

剛發表的《施政報告》預告會公布《北部都會區行動綱領》，把北部都會區重新規劃成4個部分。《行動綱領》昨出台，交代各區推進的項目及時間表。當局指，區內將會有逾3,000公頃的新發展土地，創造超過50萬個新住宅單位及工作職位；並會在明年底前就所有新發展項目制定土地用途方案。政府亦計劃在2027年或之前，為所有主要發展項目啟動收地程序，到2032年或之前，完成土地平整和四成新增單位。政府又預計，北都在未來5至10年將漸見雛形，並在20年內大致完成發展。
北部都會區3萬公頃用地，以「產業帶動、基建先行」為主軸，由西至東將分作「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區。位於北部都會區西部的「高端專業服務和物流樞紐」鄰近深圳灣口岸，包括天水圍、元朗、洪水橋一帶。當中洪水橋/厦村用地會以高端專業服務為產業定位，以加強與深圳前海及南山區合作。政府預計區內首批多層現代產業大樓會在短期內招標，最快2027至28年度起提供72萬平方米總樓面面積；大樓三成會交政府管理，讓受影響的棕地作業者使用。
元朗南主力建住宅涉3萬伙
同區的流浮山一帶則會以數碼科技樞紐為定位，並建立地標性創科設施，區內部分沿岸地帶亦正研究劃為海岸保護公園，有關土地用途建議預計明年完成。至於元朗南會以房屋為主，共提供超過3萬個住宅單位，現正進行的元朗南第三期發展規模檢討亦預計2024年完成。政府表示，洪水橋/厦村、元朗南、加上區內其他公營房屋項目，預計超過14萬個住宅單位，就業機會超過29萬個。
而「創新科技地帶」區鄰近落馬洲口岸，涵蓋新田科技城和牛潭尾一帶，為北部都會區的產業發展重心。區內的新田科技城約一半是創科用地，分布在新田/落馬洲一帶和河套區港深創科園，可容納約700萬平方米樓面面積。新田科技城同時提供約5萬至5萬4千個單位，及約6,400個人才公寓單位，就業機會超過21萬個。
鄰近沙頭角口岸發展生態圈
鄰近羅湖、文錦渡和香園圍口岸的「口岸商貿及產業區」涵蓋約1,500公頃土地，會利用大量跨境人流，建設口岸商圈及新興產業基地，與新田科技城的創科產業互補，亦可對接深圳羅湖區的發展，當局預計提供超過5萬個就業機會，而古洞北/粉嶺北是居住為主的社區，工程已經展開，提供超過8萬個單位。至於「藍綠康樂旅遊生態圈」就鄰近沙頭角口岸，包括紅花嶺、蓮麻坑、沙頭角、印洲塘及沿海村落和外島等，當中有自然保護區、海岸公園和地質公園等，有潛力作康樂及旅遊發展。
交椅洲策略性鐵路擬北延至洪水橋
交通方面，當局建議將交椅洲人工島項目計劃的策略性鐵路，向北延伸至洪水橋，並接駁規劃中的港深西部鐵路計劃。擬議的港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，途經交椅洲、欣澳及屯門東，至於洪水橋站正進行詳細規劃及設計。建造工程預計於明年展開，並在2030年竣工。擬議的港島西至洪水橋鐵路全長約30公里，途經交椅洲、欣澳及屯門東，預計交椅洲的相關研究在2024年進入詳細工程設計階段。
此外，《行動綱領》又提到古洞站已於今年9月動工並預計2027年竣工，而北環線亦有詳情。北環線主線為現有錦上路站與未來古洞站之間興建的10.7公里鐵路，於凹頭、牛潭尾和新田設3個中途站。建造工程預計於2025年展開，並在2034年竣工。而北環線支線會接入新皇崗口岸，運輸及物流局正積極向內地當局及港鐵公司展開相關工作，計劃於2024年與內地當局就北環線支線深圳段達成共識。
甯漢豪：1400公頃用地未來10年出現
北部都會區全面落實要橫跨20年，發展局長甯漢豪被問到規劃在未來會否「走樣」時，表示當局已很莊嚴地向社會承諾，北都區貢獻的3,000公頃土地中，有1,400公頃會在未來的10年期間出現，意味陸續要開展工程；她希望社會擁抱北都區項目。甯漢豪又表示，發展項目批地方法會具彈性，「工業用地、商業用地會用招標方式，有時會直接批予某些我們(政府)真的想引入的企業。」她形容手法為「雙信封制」。
至於收地及發展北都區現金流方面，甯漢豪指，當局收地會分階段進行，「我哋(政府)唔係一次過收晒700公頃」，且有既定的收地補償制度，有信心可以處理賠償資金。她續指，特首已表明成立由財政司長領導的「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，各個項目具體融資安排有待融資項目委員會研究。
劉業強憂低價收回新界人土地
北部都會區將創造超過50萬個新住宅單位，立法會議員(新界北)劉國勳表示，有二十多萬個單位集中在新界北新市鎮，或對當區造成巨大的負荷。他建議可在古洞南、八鄉、錦田北等地方進行擴展，令整個北部都會區的發展更平均。
新界鄉議局主席劉業強則著眼於，土地業權人擁有發展用地內九成或以上私人土地就符合換地資格。他質疑，措施是否等同《收回土地條例》再伸延，「修例愈用愈寬，尚方寶劍愈斬愈多地」，擔心令新界人的土地被低價收回。劉業強又指，房地產市場正處於下行周期，政府收地價，無可避免會繼續下調，或變相低價收地。