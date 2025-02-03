5萬套長者飲食優惠劵近派完 陳國基：考慮擴展計劃至更多時段

社會福利署早前經全港214間津助長者中心，向獨居長者、雙老住戶和隱蔽長者派發共5萬套飲食優惠劵。長者可於農曆新年初一起至3月底，憑劵以優惠價25元享用指定飲食集團提供的指定招牌菜式。政務司長陳國基表示，會密切留意計劃的成效，再考慮是否及如何擴展計劃，例如將計劃擴展至早餐和下午茶等其他時段。他期望，有更多飲食集團和食肆能夠加入計劃，與政府一起推動政、商、民三方合作，為長者送上溫暖，共同建立一個更加和諧關愛的社會。

陳國基今日(3日)在社交媒體表示，他和立法會議員張宇人中午一起到訪其中一間愛心食肆，以正價品嚐他們為「老友記」準備的菠蘿咕嚕肉飯，與「老友記」分甘同味。他指，很高興的是聽到社會福利署說，5萬套飲食優惠劵已經接近派發完畢，部分領取優惠劵的是長者中心「熟客仔」，他們都非常感謝政府和社會的關懷；而更令他欣慰的是，有不少從未到訪過長者中心的「老友記」，看新聞得悉政府推出了這個計劃，主動到長者中心查詢領取優惠劵詳情，現在已成為長者中心的一位位「新客仔」。

陳國基表示，獨居長者、雙老家庭和隱蔽長者通常較為缺乏人際支援網絡，極需要外界的關心和援助，但如何吸引他們走出家門，主動、自然地尋求協助，成為急切需要解決的一大難題。他指，希望透過推出不同優惠，吸引這些從未去過長者中心、沒有登記過的長者走進長者中心，讓中心社工可以有機會接觸他們，建立聯繫，平日跟他們聊聊天，了解他們的情況、跟進他們的需求，讓他們感受到溫暖；萬一遇上緊急情況時，這些長者戶也就可以很順暢地尋求協助，生活和心理上都有個依靠。