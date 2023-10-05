5間社福機構及學校WhatsApp帳戶遭騎劫 近900人資料外洩(附私隱署7招防中伏)

個人資料私隱專員公署今日（5日）表示，過去一個月接獲合共5間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生或學生家長通訊用的即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭騎劫。騙徒盜用已騎劫的WhatsApp帳戶假冒受害機構，向通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢。事件涉及近900名受助人、學生、家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料，相關機構已通知受影響人士。
騙徒假冒機構 向通訊錄聯絡人發訊息騙錢
公署指，騙徒會假冒受害人的親友發出WhatsApp訊息，要求受害人轉發其WhatsApp帳戶的驗證碼，或透過假冒的WhatsApp網站騙取受害人的電話號碼及其WhatsApp帳戶的驗證碼，以登入其WhatsApp帳戶，繼而冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。
私隱專員公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用，並建議採取以下7招措施保障個人資料私隱：
- 啟用WhatsApp的雙重認證功能；
- 定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結；
- 切勿向他人透露任何密碼或驗證碼；
- 在網上搜尋WhatsApp網頁版時，小心留意網頁連結，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版；
- 切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式；
- 一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身分；及
- 收到不明來歷或可疑的短訊時要提高警覺，切勿隨意打開連結或披露個人資料。