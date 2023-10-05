5間社福機構及學校WhatsApp帳戶遭騎劫 近900人資料外洩(附私隱署7招防中伏)

騙徒盜用已騎劫的WhatsApp帳戶假冒受害機構，向通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢。（路透社資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（5日）表示，過去一個月接獲合共5間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生或學生家長通訊用的即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭騎劫。騙徒盜用已騎劫的WhatsApp帳戶假冒受害機構，向通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢。事件涉及近900名受助人、學生、家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料，相關機構已通知受影響人士。

騙徒假冒機構 向通訊錄聯絡人發訊息騙錢

公署指，騙徒會假冒受害人的親友發出WhatsApp訊息，要求受害人轉發其WhatsApp帳戶的驗證碼，或透過假冒的WhatsApp網站騙取受害人的電話號碼及其WhatsApp帳戶的驗證碼，以登入其WhatsApp帳戶，繼而冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。

私隱專員公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用，並建議採取以下7招措施保障個人資料私隱：