5食環署衞生督察涉濫用職權 串謀盜竊食品樣本

5名食環署衞生督察涉嫌濫用職權，沒有適當棄置檢測後未經使用的食品樣本，並串謀盜竊該等食品，遭廉署落案起訴。5人已獲准保釋，明日在西九龍裁判法院答辯。食環署表示相關人員目前已停職。

5人年齡介乎28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧，同被控一項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條。控罪指，5名被告涉嫌於2022年5月至2023年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本。

5被告寓所檢逾80件未使用的食品樣本

廉署早前接獲涉及食安中心人員購買食品樣本的貪污投訴而展開調查。案發時，5名被告隸屬食安中心風險管理科食物進╱出口組其中一個小組，工作包括對食品進行輻射檢測。5名被告所隸屬的小組於2022年中及2023年初，就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾88,000元。

廉署於調查期間發現，5名被告進行測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作出相關記錄的內部指引。廉署人員其後在5名被告的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本，包括罐頭鮑魚、白松露醬、法式蟹湯、日本米及多款意粉。