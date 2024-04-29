5.1晚海上煙火表演或受天雨影響 楊潤雄︰當日下午公布是否如期辦

影響廣東的低壓槽會在今日減弱，但預料另一道低壓槽會在華南北部形成，明天稍後暴雨漸轉頻密，隨後一兩天間中有驟雨及雷暴。旅發局將於5.1晚上舉行海上煙火表演，文體旅局長楊潤雄昨稱，因天氣變化較大，可能要當天下午才能公布煙火活動會否如期舉行。

近日天氣持續不穩，不時下大雨，天文台昨午指，預料現時影響廣東的低壓槽會逐漸減弱，今日天色較為明朗。但另一道低壓槽會在華南北部形成，並在本周中期靠近華南沿岸，同時一股偏東氣流會影響廣東東部沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨。