5.1晚海上煙火表演或受天雨影響 楊潤雄︰當日下午公布是否如期辦

影響廣東的低壓槽會在今日減弱，但預料另一道低壓槽會在華南北部形成，明天稍後暴雨漸轉頻密，隨後一兩天間中有驟雨及雷暴。旅發局將於5.1晚上舉行海上煙火表演，文體旅局長楊潤雄昨稱，因天氣變化較大，可能要當天下午才能公布煙火活動會否如期舉行。
近日天氣持續不穩，不時下大雨，天文台昨午指，預料現時影響廣東的低壓槽會逐漸減弱，今日天色較為明朗。但另一道低壓槽會在華南北部形成，並在本周中期靠近華南沿岸，同時一股偏東氣流會影響廣東東部沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨。
接近周末天色逐漸好轉
天文台指，明日稍後驟雨漸轉頻密，隨後一兩日天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，接近周末驟雨減少，天色逐漸好轉，日間炎熱。
旅發局將於周三、五一當晚將舉行首場海上煙火表演，對於天文台預測五一黃金周驟雨頻密，文體旅局長楊潤雄說，「天氣、尤其下雨問題，有時會比較遲才知道」，五一煙火活動會否受到天氣影響，可能要當天下午才能公布，強調當局會盡早公布安排，讓旅客有心理準備。
當局預計五一黃金周有80萬名內地旅客訪港，他指，政府已在口岸和交通上做好安排，應對人潮。他又指，五一黃金周酒店訂房反應不錯，希望屆時天氣好一點，方便旅客出行。
旅遊業監管局則表示，勞動節假期間會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，確保行程有序進行。