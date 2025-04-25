5.10全港戲院日 5.7開賣劃一30元 復活節票房跌六成 戲院商會：同業要樂觀面對挑戰

今年復活節假期本港錄逾222萬人次出境，直接影響本港零售飲食娛樂消費市道，正處寒冬的電影業更甚，復活節檔期電影票房大跌65.6%。香港戲院商會昨宣布，連續第三年舉辦「全港戲院日」，市民在下月10日可於全港53間戲院，以30元睇戲，IMAX、4DX都睇得，活動戲票5月7號中午12時開賣。商會表示，希望活動能吸引20萬觀眾進場，為周邊零售、餐飲商戶帶來更多生意；又指去年電影票房表現好壞參半，強調觀眾進電影院是靠內容，「有好的電影，觀眾一定會願意入場消費。」

商會今年再獲政府支持於5月10日舉行「全港戲院日2025」，屆時上映的電影將超過70套。市民可在百老匯、嘉禾、MCL等12條院線、共53間戲院，以一律港幣30元票價(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中、任何放映格式的電影。活動當日的戲票於5月7日中午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售(寶石戲院將於5月9日於票房發售)，如在戲院票房購票，每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。 兩位同樣姓吳的市民昨午帶同各自的小朋友，到戲院看一套有關貓的電影。她們表示，以往一直都有入戲院睇戲，由拍拖時，到有子女之後亦如是，去戲院已是一種習慣，而接連有戲院結業令她們感到可惜。兩位吳太亦提到，全港戲院日當天會買飛與子女入場睇戲，稱不擔心當日人流多，戲院日亦可成為家庭的「母親節活動」。



袁彥文：目標維持20萬進場水平 香港戲院商會理事長袁彥文表示，今次戲院日由電影發展基金及文創產業發展處資助，政府通過「補差價」的方式資助戲院，具體資助金額視乎當日上座率；今年活動目標是維持過去兩年逾20萬觀眾進場的水平，給周邊零售、餐飲商戶帶來更多生意，加上活動在母親節前一天舉行，冀市民能與一家人進戲院看電影。 今年只有53間戲院參與活動，較去年少10間，袁彥文表示，戲院數目減少，主要因為戲院票房生意不理想，生意比疫情前跌三至四成；去年電影票房表現好壞參半，雖有兩部港產片票房過億，但整體受西片票房不佳影響；至於近期暫時亦看不到大片會上映，勉勵同業「要抱著樂觀的心態去面對挑戰」。



復活節檔期票房欠佳 香港票房有限公司日前公布，今年復活節檔期(4月18日至21日)的電影票房，香港票房僅12,675,957元，較去年復活節同期大跌65.6%。袁彥文認為，除了市民外遊，今年復活節檔期沒有太多新電影上映，種種因素導致票房表現欠佳；他強調電影票房受題材影響，但近年香港觀眾口味改變，「有好嘅電影相信觀眾一定願意入場睇」，回顧過去最好表現的港產片都在疫情後推出，反映政府和電影業界都要發掘適合香港市場的題材。 至於戲院日可否令電影業走出寒冬，袁認為，活動是業界的盛事，原意是在政府資助下回饋觀眾；活動雖有短期的宣傳作用，但對培育年輕觀眾和吸引人入場作用不大，最終仍是要電影人製造出符合市場口味的作品，放上大銀幕才是最有效的方法。