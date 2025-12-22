5.5米高「百變提子水晶球」亮相尖東 防騙吉祥物陪市民度佳節

警隊的防騙吉祥物「提子」憑著其可愛趣緻的造型深入民心。警隊公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，即日起至27日舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動，除打卡裝置與燈飾，亦結合科技互動新元素。此外，今個月「提子」還有兩大焦點防騙宣傳，包括早於月初啟播的第五季《提子動畫廊》，以及與恒基合作的「提子」公仔聖誕樹，宣 傳防騙信息。

26款「提子」藝術裝置進駐尖沙咀海濱長廊及百週年紀念花園

「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動設有4大打卡位，焦點之一是設於尖東百週年紀念花園噴水池上方、高達5.5米的巨型LED球體「百變提子水晶球」，播放「提子」10種表情及聖誕水晶球動畫。花園上方亦架設巨型天幕，掛上以「提子」造型設計的燈飾，營造沉浸式的「提子聖誕步道」。

此外，尖沙咀海濱長廊及百週年紀念花園更設置共26座造型可愛的「提子」藝術裝置，每座均附設獨立QR Code，市民掃瞄後可進入互動平台，成功回答防騙問題即可隨機獲得電子版「提子卡」。系列電子卡參照收藏卡牌設計，分為普通、稀有、超稀有及異圖等不同稀有度，共40款。活動地點分為4大區域，每區所抽取的卡池各有不同，市民需走訪各區才有機會收集全套卡牌。市民可下載圖片至手機，亦可在平台註冊帳戶，建立個人化電子卡冊，隨時登入管理收藏進度。

