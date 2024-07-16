5.7%人缺鐵 成年人易倦氣促 孩童損認知功能發展

鐵質對人體氧氣運輸和細胞功能尤為重要，鐵攝取不足或女性月經期間導致鐵流失過多均可能令身體缺鐵。衛生署衛生防護中心的人口健康調查發現，受調查的15至84歲市民整體缺鐵普遍率達5.7%，女性(10.2%)比男性(0.7%)嚴重，而15至49歲的育齡婦女中，更每6人有一人缺鐵。持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，引致疲倦、乏力、氣促，對孕婦影響更大，如懷孕初期有缺鐵缺鐵性貧血會增加早產風險，嚴重貧血會導致胎兒缺鐵，影響腦部發展。營養師建議每日進食5至7個乒乓波大小份量肉、魚或去皮雞肉，可補充足夠所需。

衛生防護中心於2020年11月至2022年2月做第三次人口健康調查，為首次調查市民鐵質狀況。在16,655名受訪者中抽樣檢查2,072名15至84歲市民，發現整體缺鐵普遍率達5.7%，介乎世衛指引5%至19.9%範圍，屬「輕度公共衛生問題」。整體男性缺鐵普遍率為0.7%，女性則達10.2%，當中育齡婦女(15至49歲)更達17.5%，約每6名育齡女性就有1人缺鐵。

中心指，女性在月經期間，血液流失過多有可能導致缺鐵，持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，引致疲倦、乏力或氣促，兒童持續缺鐵會影響認知功能發展；婦女在懷孕初期已有缺鐵性貧血，會增加早產風險，嬰兒在出時或體重低於標準，甚至死亡風險。孕婦嚴重貧血會導致胎兒缺鐵，影響腦部發展。