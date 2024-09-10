50名外勞疑被管理公司扣減工資　工會倡總承建商直接支薪

趙建強在港台節目中表示，事件涉及大約有50人，工程總承建商有向二判支付全部薪金，二判再透過管理公司支薪。不過，大約30,000元的費用內，只有約10,000元到工人手上，因此懷疑過程中被扣減工資。工人雖然在工會協助下收回款項，但返回深圳的過程中，疑再被要求收取6,000元費用，更有部分收到被解僱的訊息，工會將再跟進。

聯合醫院擴建工程發生勞資糾紛，一批外勞早前在地盤外抗議。建造業總工會副理事長趙建強表示，相信工人在過程中被管理公司扣起額外中介費，建議總承商協助工人開立銀行戶口，直接向工人支薪。

趙建強指持有識別身份證的外勞，可開立銀行戶口，並建議總承建商協助持「行街紙」的工人開立戶口，將薪金直接存入，大判亦應確認款項已到工人手上。

林健榮：承建商有責任管理二判

香港建造商會會長林健榮在同一節目表示，不支持亦不允許輸入外勞被剝削，如有投訴個案一定交給政府處理。他認為現時的制度無問題，相信事件是由於二判聘請公司處理支薪引起，而輸入外勞是以總承建商名義進行，因而有責任管理好二判，確保工人收到薪金。

林健榮又表示不了解發展局不批出最新一輪建造業輸入勞工計劃配額的原因，但據調查顯示，去年11月欠缺工人比例大約11%，今年降至8%，仍有人手不足的情況，發展局會定期調查，相信能夠反映工人數目是否足夠。