50款食油九成半檢出有害污染物 3款致癌物超歐盟標準

煮食中食油幾乎必不可少，消委會測試市面50款食油樣本，發現近九成半(47款)檢出1種或以上有害污染物，近六成(29款)含致癌物「環氧丙醇」及「縮水甘油脂肪酸酯」，當中「SuperFoodLab」純正椰子油和「御品皇」純正花生油驗出量超出歐盟標準；「御萬家」百分百純正粟米油驗出致癌物苯並[a]芘超出歐盟標準。消委會指，基因致癌物沒有容忍標準，攝入量愈少愈好；不過食安中心回應測試，指結果顯示所有油樣本正常情況食用不影響健康，並符合目前香港法例要求。

致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」是油脂在超過攝氏200度脫臭加工過程中形成，會在胃腸道內被水解並釋放環氧丙醇，而環氧丙醇屬基因致癌物。歐盟就相關植物油和脂肪產品訂定每公斤最高含量1,000微克縮水甘油脂肪酸酯，而SuperFoodLab純正椰子油檢出每公斤1,100微克、御品皇純正花生油則檢出每公斤2,000微克，超出歐盟標準分別一成及一 倍。

測試又發現「御萬家」百分百純正粟米油及百分百純正花生油2款食油檢出致癌物苯並[a]芘，雖符合香港行動水平及將實施的修訂規例，但當中粟米油驗出每公斤2.1微克苯並[a]芘輕微超出歐盟標準(每公斤含2微克)。

初榨橄欖油及冷壓油理論上生產過程不會使用高溫和其他化學物，不過，今次測試中的14款初榨橄欖油中，仍有「Palermo」檢出每公斤570微克環氧丙醇；「Prolife Organic」及「CanBest」聲稱冷壓生產的茶籽油檢出環氧丙醇分別每公斤560及670微克。雖正常食用不構成健康風險，但產品可能經高溫處理，或受非冷壓油污染，當中可能涉違《商品說明條例》，資料轉交海關跟進。塑化劑測試中，有七成樣本(35款)檢出塑化劑，當中「Gallo」特級初榨橄欖油檢出的1種塑化劑達每公斤11毫克，超出食安中心行動水平和歐盟上限(相關塑化劑含量每公斤不多於9毫克)。消委會指，塑化劑長期進食或影響動物生殖系統發育，歐洲食物安全局訂定，每日可耐受攝入量為每日每公斤體重0.05毫克，以1名60公斤體重人士為例，長期每日食用Gallo超過0.9公斤才超出限量，因此一般食用不構成健康影響。