50歲女中醫涉售含類固醇藥膏稱：以為內裡只含中藥

剛取得執業資格兩星期的女中醫師，疑在其診所內管有含西藥成份藥膏，被控管有未經註冊藥劑製品罪，她否認指控，案件今日在東區法院開審。

衛生署註冊藥劑師郭康婷供稱，她當日到被告診所搜查時，在雪櫃底層搜到30盒黃色藥膏、18盒黑色藥膏、20樽綠色藥酒及30樽白色蓋藥酒，全部均無任何標籤或標記。她檢取藥品化驗，發現當中的黃色藥膏屬西藥，內含兩種需要登記的成分，包括：「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」。

化驗顯示黃色藥膏含類固醇藥物

衞生署藥物辦公室藥劑師潘誠皓指，化驗結果顯示，該30盒未經註冊的黃色藥膏，每克含有0.47毫克「丙酸氯倍他索」及20毫克「咪康唑」。潘解釋，兩種藥物均可施用於皮膚上，「丙酸氯倍他索」是一種類固醇藥物，用以治療各種皮膚疾病；「咪康唑」則是一種抗真菌藥物，可以治療斑及皮癬等真菌感染疾病。