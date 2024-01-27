50至70年代香港打工包伙食 頭頂木盤、擔挑準時送上熱湯飯餸

在1950至70年代的香港街頭，隨處可見這些每天將熱辣辣的午餐人肉速遞到工廠、寫字樓或商戶等「包伙食」的人。

細看上圖，背景是香港鬧市街頭，一位男性正用擔挑運送飯餸，旁邊的男士頭頂着長形木盤，上面滿是飯餸和碗筷等，你知道他們在做甚麼呢？答案是，在1950至70年代的香港街頭，隨處可見這些每天將熱辣辣的午餐人肉速遞到工廠、寫字樓或商戶等「包伙食」的人。那些年跟同事圍枱一起吃午飯，令人懷念的回憶立即回來了！

公司提供包伙食 打工仔跟老闆同枱食飯

若你早於50至70年代已投身社會工作，相信都會試過公司提供的包伙食。每到中午時份，在公司的一角會騰出空間，將一張圓形鐵板放在木枱上，然後將包伙食的人送來的飯餸，放在枱面上，一眾同事和老闆齊齊坐在一起吃飯，大家又會閒話家常，氣氛溫馨又溫暖，是美好的集體回憶吧。為甚麼會出現包伙食這種員工福利？早年不少工廠或公司，員工普遍人工不高，每月只有幾十元，很多有人情味的老闆都會提供「包食」安排，有人會請來廚師為員工烹調午飯，更多是外聘食店煮飯餸，讓員工可以輕鬆地一起用膳。