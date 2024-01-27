50至70年代香港打工包伙食 頭頂木盤、擔挑準時送上熱湯飯餸

細看上圖，背景是香港鬧市街頭，一位男性正用擔挑運送飯餸，旁邊的男士頭頂着長形木盤，上面滿是飯餸和碗筷等，你知道他們在做甚麼呢？答案是，在1950至70年代的香港街頭，隨處可見這些每天將熱辣辣的午餐人肉速遞到工廠、寫字樓或商戶等「包伙食」的人。那些年跟同事圍枱一起吃午飯，令人懷念的回憶立即回來了！
公司提供包伙食 打工仔跟老闆同枱食飯
若你早於50至70年代已投身社會工作，相信都會試過公司提供的包伙食。每到中午時份，在公司的一角會騰出空間，將一張圓形鐵板放在木枱上，然後將包伙食的人送來的飯餸，放在枱面上，一眾同事和老闆齊齊坐在一起吃飯，大家又會閒話家常，氣氛溫馨又溫暖，是美好的集體回憶吧。為甚麼會出現包伙食這種員工福利？早年不少工廠或公司，員工普遍人工不高，每月只有幾十元，很多有人情味的老闆都會提供「包食」安排，有人會請來廚師為員工烹調午飯，更多是外聘食店煮飯餸，讓員工可以輕鬆地一起用膳。
出動擔挑 頭頂木盤 包伙食大軍準時送上熱湯飯餸
尤其在香港經濟起飛的60、70年代，工人忙於趕工，公司都會為他們包伙食，因此包伙食大行其道。臨近午膳時份，在繁忙的街頭上都不難看到用擔挑、布袋或者頭頂木盤送午飯的人，準時送上熱湯和飯餸。包伙食提供的菜式，雖是家常便飯，但天天不同。又會根據時令而轉變餐單，在過時過節時更會「加餸」，例如初二、十六的「尾禡」日子，會有雞和燒肉，菜式也會特別豐富。
包伙食準備菜式有忌諱 鹹蛋粉絲象徵輸錢宜避免
有說包伙食的菜式，也有一些忌諱，例如在賽馬日時，會避免出現蒸鹹蛋的菜式，因為鹹蛋好像是「食蛋」，對馬迷有輸錢的象徵。又例如粉絲類的菜式，也因絲和輸的發音相近，也會盡量避免。至於大夥兒用膳時，那年代尚未有使用公筷的安排，因此有些人尤其女性會基於衛生考慮，當開始吃午飯時，會一次過將餸菜挾到自己的飯碗中，然後才慢慢地進食。這些包伙食的有趣往事，你仍然記得嗎？
隨着社會的變遷和騰飛，香港的餐廳、食肆等飲食行業蓬勃發展，中西美食五花八門，加上願意提供包伙食的公司愈來愈少，令包伙食行業走向式微。但往昔那些員工和老闆同枱食飯的溫馨回憶，總是令人懷念。
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