502人將獲特首頒授勳銜及嘉獎 5人獲頒大紫荊勳章

政府今日公布2024年授勳及委任太平紳士的名單。今年共有502人獲頒頒授勳銜，其中5人獲頒授最高榮譽的大紫荊勳章，包括行政會議非官守成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、岩土工程和水利專家李焯芬、恒基兆業集團主席李家傑，以及南益集團董事長林樹哲。多名立法會議員及政府官員均獲授勳，另外著名影星劉德華獲頒銀紫荊勳章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。

今年有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，較去年的403人多。獲頒大紫荊勳章的劉兆佳向本報表示，過去幾十年來積極研究香港的政治和社會變遷，特別是中央對香港的「一國兩制」方針，參與了整個香港回歸祖國的過程，也對香港政治體制和管治模式的改革提過一些建議，相信頒授勳章是對他多年工作的肯定和鼓勵。他續指，未來會繼續為香港的未來發揮應有作用。