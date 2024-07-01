502人將獲特首頒授勳銜及嘉獎 5人獲頒大紫荊勳章

政府今日公布2024年授勳及委任太平紳士的名單。今年共有502人獲頒頒授勳銜，其中5人獲頒授最高榮譽的大紫荊勳章，包括行政會議非官守成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳、岩土工程和水利專家李焯芬、恒基兆業集團主席李家傑，以及南益集團董事長林樹哲。多名立法會議員及政府官員均獲授勳，另外著名影星劉德華獲頒銀紫荊勳章。勳銜頒授典禮將於今年稍後時間舉行。
今年有502人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，較去年的403人多。獲頒大紫荊勳章的劉兆佳向本報表示，過去幾十年來積極研究香港的政治和社會變遷，特別是中央對香港的「一國兩制」方針，參與了整個香港回歸祖國的過程，也對香港政治體制和管治模式的改革提過一些建議，相信頒授勳章是對他多年工作的肯定和鼓勵。他續指，未來會繼續為香港的未來發揮應有作用。
行政會議非官守成員廖長江亦獲頒大紫荊勳章，政府嘉許辭中讚揚他長期積極參與公共服務，更促成通過數項重大的法案，包括《維護國家安全條例草案》。
著名岩土工程和水利專家李焯芬，曾任香港故宮文化博物館董事局副主席，和西九文化區管理局第一批的董事局成員，嘉許辭讚揚他對香港文化藝術發展貢獻殊深。
除大紫荊勳章外，今年有12人獲頒金紫荊星章、24人獲頒銀紫荊星章、40人獲頒銅紫荊星章；多名政商界及法律界人士均榜上有名。政界方面，立法會議員梁美芬、商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖均獲頒金紫荊星章；立法會議員陳勇、前海事處長袁小惠則獲頒銀紫荊星章。
劉德華獲頒銀紫荊星章
演藝界方面，香港影星及歌手劉德華獲頒銀紫荊星章，嘉許辭讚揚他「熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社羣，貢獻甚豐。」本名胡繼修的演員胡楓亦獲頒銅紫荊星章，嘉許辭讚揚他「致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多」。
政府發言人表示，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，行政長官衷心感謝並祝賀所有得獎人士，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。