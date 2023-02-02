51歲女子IG認識自稱韓籍工程師 「Oppa」訛稱患癌騙款964萬

再有人墮網上情緣騙案及刷單員騙案失巨款。其中，該宗情緣騙案更上演典型悲慘韓劇情節。51歲女事主，前年在社交平台認識自稱韓籍工程師，並發展為情侶，對方其後訛稱患癌，索取金錢做器官移植手術；以及擬將逾4千萬遺產留給女事主利誘，最終騙去女事主964萬元；直至對方失聯，受害人始懷疑受騙報警。

消息指，網上情緣騙案中女事主，在前年9月在Instagram(IG)認識一名自稱身處波蘭的韓籍工程師，雙方言談甚歡，後更發展成網上戀人，其後工程師自稱患肺癌晚期，急需金錢做緊急器官移植，否則難以續命。女事主信以為真，為救愛郎，由前年9月至去年2月，先後35次將約778萬港元轉入對方指示的8個銀行戶口。 騙徒指僅剩3個月命 贈4705萬資產 至去年5月，騙徒更改藉口，指自己已走到人生盡頭，僅剩下3個月生命，承諾會將約600萬美元(約4,705萬港元)「身家」變賣並轉移給女事主，但需要繳付行政費。女事主再按指示，先後9次向2個戶口匯入共約186萬港元。

據悉，女事主被騙近千萬款項全屬其個人儲蓄；估計騙徒疑知悉女事主儲蓄已所餘無幾下便失聯，女事主才懷疑受騙，於上月中報警，警方列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。