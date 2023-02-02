51歲女子IG認識自稱韓籍工程師 「Oppa」訛稱患癌騙款964萬

再有人墮網上情緣騙案及刷單員騙案失巨款。其中，該宗情緣騙案更上演典型悲慘韓劇情節。51歲女事主，前年在社交平台認識自稱韓籍工程師，並發展為情侶，對方其後訛稱患癌，索取金錢做器官移植手術；以及擬將逾4千萬遺產留給女事主利誘，最終騙去女事主964萬元；直至對方失聯，受害人始懷疑受騙報警。
消息指，網上情緣騙案中女事主，在前年9月在Instagram(IG)認識一名自稱身處波蘭的韓籍工程師，雙方言談甚歡，後更發展成網上戀人，其後工程師自稱患肺癌晚期，急需金錢做緊急器官移植，否則難以續命。女事主信以為真，為救愛郎，由前年9月至去年2月，先後35次將約778萬港元轉入對方指示的8個銀行戶口。
騙徒指僅剩3個月命 贈4705萬資產
至去年5月，騙徒更改藉口，指自己已走到人生盡頭，僅剩下3個月生命，承諾會將約600萬美元(約4,705萬港元)「身家」變賣並轉移給女事主，但需要繳付行政費。女事主再按指示，先後9次向2個戶口匯入共約186萬港元。
據悉，女事主被騙近千萬款項全屬其個人儲蓄；估計騙徒疑知悉女事主儲蓄已所餘無幾下便失聯，女事主才懷疑受騙，於上月中報警，警方列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。
43歲漢完成任務獲400元佣金 再存250萬
除要提防情緣騙案，網上亦有不同陷阱。前日有兩名男子報案，指疑墮刷單員騙案。43歲男子指早前透過在一網上平台「完成任務」以賺取佣金，初時更獲發放400港元佣金，惟其後按指示分35次，將約250萬港元存入至一個指定的銀行戶口，以完成任務。詎料事主其後與平台職員失去聯絡，懷疑受騙，昨午4時報警。
此外，一名23歲男子指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家，於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，事主按指示多次將約20萬港元存入至對方指定的2個銀行戶口，以作平台購物之用，其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，昨晚8時報警。
如有懷疑致電防騙易18222
警方「守網者」就網上情緣騙案提供防騙建議，包括利用搜尋器搜尋對方社交帳戶放的照片，而如對對方身份有懷疑，可嘗試與對方視像通話，並可查看對方帳戶的朋友圈是否有異常。至於包括刷單員求職騙案，警方提醒，騙徒的招聘廣告多會聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，應徵者低學歷及無需工作經驗，如「僱主」要求在未上班前墊支費、交保證金和存入款項要保持警覺，因有騙徒為博取信任，會向受害人發小量佣金，以騙更大額款項。如有懷疑，應致電「防騙易18222」。