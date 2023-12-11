51歲會計文員開假支票盜公司1198萬元 認罪判囚5年4個月

51歲前會計文員7年間利用可擦拭原子筆填寫假支票及單據，分187次把約1,198萬元存至自己銀行戶口，公司揭發後他只認盜取611萬元，還款13.2萬元被辭退。他今承認一項盜竊罪，高等法院暫委法官游德康判囚5年4個月。 被告負責處理公司帳目及交易付款 案情指，51歲被告賴卓宏在2002年起獲聘為頂好製品廠有限公司（Bestrap Manufactory Limited，簡稱BML）的會計文員。BML主要採購皮革製作錶帶，被告負責處理公司帳目及交易付款，並受信交托持有BML公司戶口的支票簿，而BML習慣在供應商提供貨物後，由被告填寫內部發票及支票，呈交予董事簽署，再向會計師索取簽署及公司蓋章，被告把支票交予供應商後，供應商便會提供收據予BML。支票戶口主要收取轉賬及支付公司帳目，並非被告支薪之用。

被告 盜竊 BML 約 1198 萬元 被告在2008年11月至2015年7月，以把187張支票存入自己戶口的方法，盜竊BML約1,198萬元。BML管理層發現公司利潤減少，經調查後發現有款項支付予兩間已沒有合作的公司，3名董事與被告對質時，被告承認他自2010年盜竊BML約300萬元，並簽署懺悔信承認盜竊，董事要求被告從公司會計紀錄中找出他所偷的金錢，被告則找出近611萬元帳目。公司報警處理，警方拘捕被告後他承認盜竊BML約600萬元，金錢存入其戶口後已用以還債及賭博，並炒賣股份蝕錢。 被告透露使用可擦拭原子筆犯案 被告在錄影會面中透露他使用可擦拭原子筆犯案，填寫假支票及單據，取得董事等簽署後，更改收款人為自己的名字，再將支票存款到其戶口，然後製作假收據交回公司。被告指他利用贓款還卡數、炒股票、賭馬，2015年7月清還貸款後沒有再偷取公司金錢，他亦已丟掉涉案可擦拭原子筆及假收據。警方調查後發現被告把187張公司支票存入自己戶口，盜取BML約1,198萬元，BML需全盤承擔被盜金錢損失。