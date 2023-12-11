51歲會計文員開假支票盜公司1198萬元 認罪判囚5年4個月

51歲前會計文員7年間利用可擦拭原子筆填寫假支票及單據，分187次把約1,198萬元存至自己銀行戶口，公司揭發後他只認盜取611萬元，還款13.2萬元被辭退。他今承認一項盜竊罪，高等法院暫委法官游德康判囚5年4個月。
被告負責處理公司帳目及交易付款
案情指，51歲被告賴卓宏在2002年起獲聘為頂好製品廠有限公司（Bestrap Manufactory Limited，簡稱BML）的會計文員。BML主要採購皮革製作錶帶，被告負責處理公司帳目及交易付款，並受信交托持有BML公司戶口的支票簿，而BML習慣在供應商提供貨物後，由被告填寫內部發票及支票，呈交予董事簽署，再向會計師索取簽署及公司蓋章，被告把支票交予供應商後，供應商便會提供收據予BML。支票戶口主要收取轉賬及支付公司帳目，並非被告支薪之用。
被告盜竊BML約1198萬元
被告在2008年11月至2015年7月，以把187張支票存入自己戶口的方法，盜竊BML約1,198萬元。BML管理層發現公司利潤減少，經調查後發現有款項支付予兩間已沒有合作的公司，3名董事與被告對質時，被告承認他自2010年盜竊BML約300萬元，並簽署懺悔信承認盜竊，董事要求被告從公司會計紀錄中找出他所偷的金錢，被告則找出近611萬元帳目。公司報警處理，警方拘捕被告後他承認盜竊BML約600萬元，金錢存入其戶口後已用以還債及賭博，並炒賣股份蝕錢。
被告透露使用可擦拭原子筆犯案
被告在錄影會面中透露他使用可擦拭原子筆犯案，填寫假支票及單據，取得董事等簽署後，更改收款人為自己的名字，再將支票存款到其戶口，然後製作假收據交回公司。被告指他利用贓款還卡數、炒股票、賭馬，2015年7月清還貸款後沒有再偷取公司金錢，他亦已丟掉涉案可擦拭原子筆及假收據。警方調查後發現被告把187張公司支票存入自己戶口，盜取BML約1,198萬元，BML需全盤承擔被盜金錢損失。
被告父母妻兒分別患病及需要特別照顧
游官判刑時指，被告父母年老患病，父親去年因病離世，母親住護老院，妻子確診乳癌需進行化療及電療，兒子患有自閉症及學習遲緩，需要特別照顧。被告與妻子月薪合共約2.5萬元，因入不敷支而向銀行借貸、賭博及炒股，希望靠幸運改寫命運，但事與願違，最終愚蠢犯案。法官指雖然被告獨自行事，但事件涉及一定程度計劃，惟計劃得並不精明慎密，涉案被盜資金容易追查到被告戶口。被告被捕後繼續用心工作賺錢養家，與妻子一同面對的壓力巨大。
官相信被告期間經歷家庭不幸
游官認為被告在本案中濫用職權、違反誠信，犯案歷時長達6年8個月，開出187張虛假支票、發票及收據，令公司蒙受全盤損失，被告所歸還的13萬元亦只佔全數贓款的1.1%。游官考慮被告向涉案公司還款、案件拖延近8年等，相信被告期間經歷家庭不幸、需照顧各患病家庭成員、仍努力工作維持生計、承受極大壓力，酌情減刑後判囚5年4個月。