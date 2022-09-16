51歲男疑欠債遭殺害埋打鼓嶺 兩漢被捕涉謀殺 勒索360萬

粉嶺打鼓嶺發生懷疑謀殺案。51歲男子與人有債務糾紛於10日前被追債時疑遇害，其妻上周一(5日)接到不明來電勒索，指家人須代為償還約360萬元欠款，丈夫才會獲釋；家人因與事主未能取得聯絡，擔心其安危下即晚報警。警方經調查後鎖定目標，前日在粉嶺聯和墟一間食肆內，拘捕兩名男子，疑為債主；經進一步調查後，警方相信事主已遇害並被埋屍，進一步搜證後於昨午在坪洋村山邊掘出事主遺體。 (陳奕釗、李睿哲攝) 打鼓嶺謀殺案時序︰ 5/9

中午─事主離家午膳後與家人失聯，並證實曾登上疑犯私家車

下午─事主被帶到坪洋村關帝廟附近，與疑犯交涉

黃昏─妻子收到來電及短訊，要求代還360萬元債務

同晚─妻子報警 14/9

早上─兩名29及64歲男子在粉嶺聯和墟被捕 15/9

中午─坪洋村關帝廟對開30米山邊掘出事主遺體，法醫估計8至10日前已遇害。

被捕人分別為29及64歲男子，均姓陳，報稱無業，其中一人身形肥胖，另一人瘦削及矮細，二人為同村居民，其中一名疑犯與事主為朋友關係。有指有人在區內放數，而事主近日則疑欠下賭波債務。兩名疑犯已被警方落案一項謀殺罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。 傳事主欠賭波債務 遇害男子姓張、51歲，上周一(5日)離家午膳後，與家人失聯，其妻子同日接到多個不明來電及短訊，指其丈夫因欠債360萬元，家人須代為還債後才會放人。家人因未能聯絡事主，同日晚上報警求助，新界北總區重案組接手調查鎖定目標男子，並於前日中午在目標男子經常光顧的粉嶺聯和墟一間食肆埋伏，當場將兩名男子拘捕。 被蓋水泥埋關帝廟對開山邊 新界北總區高級警司(刑事)陳江明昨晚交代案情指，警方經調查後，昨在坪洋村關帝廟對開30米山邊，約30厘米深地底下掘出事主遺體，當時被水泥和沙泥掩蓋；經法醫檢查，死者頭部五官被膠紙封住，雙手被綁，左胸有被利器刺傷的傷痕，估計死去8至10日，死亡原因及確實時間，需要作驗屍及毒理檢測。 他又指，初步調查，事主案發當日自願登上疑犯的私家車，期間無人使用武力或被恐嚇；其後事主家人接到勒索電話。而涉案360萬元相信部分涉賭債，其他金額則仍有待調查。警方暫時未尋獲兇器，將調查是否其他人涉案，以及涉甚麼債務、債務金額，不排除有進一步行動，或加控疑犯勒索罪。