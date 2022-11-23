51%受訪者看淡未來一年樓市 花旗料明年第二季才見底

差餉物業估價署最新的9月全港私人住宅樓價指數創逾三年半低。但現時是否入市好時機？花旗銀行調查指，16%人認為現是置業好時機，按年升四倍，更是近十年最高紀錄。但51%受訪者看淡樓市，預期未來一年樓價仍會下跌。花旗銀行預計明年第二季才見底。
花旗銀行委託中文大學及毅群市場研究顧問公司9月透過隨機抽樣電話及街頭訪問逾1,000名市民，34%人認為現時是極差置業時機，較去年同期55%回落；16%人認為現在是置業好時機，按年升12個百分點。雖然今年有更大比例的人認為現時是入市好時機，卻未見帶動置業意欲。就有興趣置業的受訪者比例，由去年同期的13%微升兩個百分點至15%，反映受訪者對置業抱持觀望態度。有興趣置業的受訪者中，逾六成期望樓價進一步下跌，平均期望再跌17%。
受訪者中，14%人認為自己有置業需要，推算約有58.8萬自覺有需要置業，當中63%認為切合實際需要的樓價為600萬元以下，最多人認為400萬至600萬的樓宇符合個人實際需要。買樓靠父幹，為人父母的受訪者中，32%願意資助子女置業，當中41%願意資助101萬至200萬元。大部分受訪者傾向買一手樓，有41%願意支付最多兩成的溢價，18%受訪者更願意多付兩至三成去買一手樓。
按揭利率或增至4厘
花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，2022年市民對樓市持觀望態度，疫情下經濟受壓，加上按揭息率上升加重供樓負擔及按揭壓力測試的難度，直接影響樓市用家及投資者的需求，難免對樓價帶來負面影響，受訪者較多看淡樓市亦屬合理。她補充，預期美國聯儲局持續加息，預料本地銀行要再上調最優惠利率(P)共1.125厘至明年第二季，即合計調升P按共1.5厘，實際供款按揭利率增至4厘。展望未來樓價仍有下調空間，惟財政預算案有機會放寬從價印花稅，以刺激本地市民置業需求，估計樓價最快明年第二季見底。