51%受訪者看淡未來一年樓市 花旗料明年第二季才見底

差餉物業估價署最新的9月全港私人住宅樓價指數創逾三年半低。但現時是否入市好時機？花旗銀行調查指，16%人認為現是置業好時機，按年升四倍，更是近十年最高紀錄。但51%受訪者看淡樓市，預期未來一年樓價仍會下跌。花旗銀行預計明年第二季才見底。

花旗銀行委託中文大學及毅群市場研究顧問公司9月透過隨機抽樣電話及街頭訪問逾1,000名市民，34%人認為現時是極差置業時機，較去年同期55%回落；16%人認為現在是置業好時機，按年升12個百分點。雖然今年有更大比例的人認為現時是入市好時機，卻未見帶動置業意欲。就有興趣置業的受訪者比例，由去年同期的13%微升兩個百分點至15%，反映受訪者對置業抱持觀望態度。有興趣置業的受訪者中，逾六成期望樓價進一步下跌，平均期望再跌17%。