51Talk融入教育科技助學童盡早應對全球化 獨家開發AirClass配合「短時高頻」　無縫銜接國際英語標準

隨著全球化進程愈趨迫切，身處競爭激烈的大環境下，為了令下一代能夠「贏在起跑線」，香港家庭不惜重金禮聘，安排大量私人補習，務求望子成龍。惟這種一對一形式的師生教學成本昂貴，一般家庭未必負擔得起。全球最大網上英語教育平台51Talk，運用教育科技（EdTech）匯聚全球優質教師網絡，提供高性價比的授課質素。51Talk網上教育集團策略長Roger Parodi指，「我們招聘的英語教師來自世界各地，每一位教師均獲國際認可的TESOL證書。當中教師不少來自發展中國家，另外亦有來自國際都會的英語教師，讓有不同需要的家庭按照個人經濟能力選擇不同國籍的教師，令所有小朋友都可以接受專業優質的英語教學。」
Roger重申51Talk的使命旨在希望將英語學習的門檻大大降低，令所有家庭及小朋友都可以獲得國際認可的優質教學。而作為父母該如何運用所有資源確保子女贏在起跑線呢？他寄語香港父母應將眼光放得更遠，預視未來環境和社會的變遷，特別在於提升小朋友的英語能力，以應對日益國際化的社會和職場需求。
本地學生英語通病 書寫易溝通難
香港是一個國際大都會，英語必然是連繫世界的共通語言。為了協助香港家長更針對性提升小朋友的英語能力，Roger歸納出個普遍存在的英語學習問題，包括：過分專注以預備考試為目標、缺乏實際生活英語場景練習、小朋友不敢開口說英語。
Roger表示，「填鴨式教學自然令小朋友提不起興趣。即使已勤奮學習，當他們日後到海外升學甚至工作時，真正的問題才會出現。」學生不難發現自己在文書方面能夠駕輕就熟，相反在日常會話方面卻未如理常；而即使擁有優秀技能，往往未能在教師或於工作上在管理層面前好好表現自己。有研究已表明，3歲前是小童學習母語的黃金時期；美國華盛頓大學研究亦發現，3至7歲是學習第二語言的關鍵時刻，「家長要把握子女學習英語的重要時機，51Talk所提供的服務針對3歲至15歲學童，正好涵蓋小朋友學習語言的黃金時期。」他續說。
匯聚逾兩萬來自世界各地專業教師 100%持TESOL證書
網上學習，家長最關心的必定是師資。服務全球50多個國家和地區的51Talk，累積逾4,000萬註冊用戶，平台透過龐大的教育網絡，成功招募不同地區的優質英語教師加盟，讓家長能夠從《51Talk》app裡面的教師庫，揀選並預約心儀教師，兼且自訂學習時間。Roger表示，「為保證學習效果，51Talk嚴控教師的教學質素，所有教師必須持有TESOL國際教師資格證書。」他又補充，平台遴選教師需經過多重關卡，最後僅3%才脫穎而出，再經過系統性的職前培訓，熟悉51Talk獨家研發的網上教材及模式，方可落場「實戰」。他補充，「平台容許家長為教師評分，由於教師被預約次數愈多，薪酬愈高，因此他們特別關注課堂情況及自身教學表現，變相主動確保教育質素。」
AirClass配合獨創「短時高頻」教學法 更有效推動小朋友開口講英語
針對香港學生缺乏會話訓練，51Talk耗時5年研發了「AirClass在線教室」，以客觀透明化的方法來跟進小朋友的學習情況。Roger指系統具備語音識別技術，精準分析小朋友的英語水平，並通過師生互動對話情況，實時作出建議與提示，教師能根據小朋友的薄弱環節來定制課程，提升其學習成效。他續指51Talk結合用戶特點，課程內容糅合別具趣味的互動遊戲，小朋友在教師的提點下玩遊戲闖關，從中不知不覺中多開口練習，也加強英文思維能力。特別一提，疫情期間在學校真人授課時，學生均須佩戴口罩，尤其影響他們的口型及正確發音，因此我們的教材亦特別著重學生能否掌握準確的發音。再者平台提供圖象化的學生進度報告，更顯淺地讓家長容易了解子女的學習水平及進度。
51Talk除了研發自家教學平台外，小朋友學習時間的長短亦是另一學問。傳統一對一私人授課，不少都是每周一小時的沉悶學習，小朋友難以投入；然而51Talk獨創「短時高頻」的教學模式，學生每節只上25分鐘、但每周數次的課堂，Roger指團隊經過反覆研究，發現此方法最能為學生提供沉浸式英語學習環境，而且學生能有較佳專注力，汲取知識才可事半功倍。
他又提到，平台所用的網上教材由頂尖教育專家共同創造，結合研究和教學模式，由課前預習、課後功課以至個人化的教學計劃，給予最佳的網上學習體驗。他解釋，課程由Level S至Level 9共11個階段，涵蓋幼稚園K1至中三英文，深淺度層層遞進。而且以CEFR（歐洲共同語言參考標準）的英語課程體系作為基礎，能接軌劍橋少兒英語和劍橋通用英語等國際考試，為學生提供清晰的英語學習計劃。
ChatGPT大熱 51Talk早著先機
隨著全球對AI的廣泛應用，特別是全球大熱的ChatGPT應用更顛覆不少行業生態，Roger坦言未來AI會取代不少網上教學的輔助工作，如語音辨識、功課批改等，而事實上51Talk亦已應用不少相關科技。「但講求真實溝通的語言，我認為真人教師的職能仍是舉足十輕重。未來我們將繼續結合ChatGPT在教育行業的應用，根據小朋友的能力及需要，度身訂造專屬教材並進行授課。」企業發展方面，他預告拓展亞洲業務規模，亦積極布局拉丁美洲市場，期望能令世界各地的小朋友提早擁有與不同國籍人士對話的能力。