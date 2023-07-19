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2023-07-19 07:30:00

51Talk融入教育科技助學童盡早應對全球化 獨家開發AirClass配合「短時高頻」 無縫銜接國際英語標準

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51Talk融入教育科技助學童盡早應對全球化 獨家開發AirClass配合「短時高頻」　無縫銜接國際英語標準

51Talk融入教育科技助學童盡早應對全球化 獨家開發AirClass配合「短時高頻」　無縫銜接國際英語標準

隨著全球化進程愈趨迫切，身處競爭激烈的大環境下，為了令下一代能夠「贏在起跑線」，香港家庭不惜重金禮聘，安排大量私人補習，務求望子成龍。惟這種一對一形式的師生教學成本昂貴，一般家庭未必負擔得起。全球最大網上英語教育平台51Talk，運用教育科技EdTech匯聚全球優質教師網絡，提供高性價比的授課質素。51Talk網上教育集團策略長Roger Parodi，「我們招聘的英語教師來自世界各地，每一位教師均獲國際認可的TESOL證書。當中教師不少來自發展中國家，另外亦有來自國際都會的英語教師，讓有不同需要的家庭按照個人經濟能力選擇不同國籍的教師，令所有小朋友都可以接受專業優質的英語教學。」

Roger重申51Talk的使命旨在希望將英語學習的門檻大大降低，令所有家庭及小朋友都可以獲得國際認可的優質教學而作為父母該如何運用所有資源確保子女贏在起跑線呢？他寄語香港父母應將眼光放得更遠，預視未來環境和社會的變遷，特別在於提升小朋友的英語能力，以應對日益國際化的社會和職場需求。

Roger表示51Talk早於2016年在美國紐約證券交易所正式掛牌，亦是業內首間上市的網上教育企業。

Roger表示51Talk早於2016年在美國紐約證券交易所正式掛牌，亦是業內首間上市的網上教育企業。

本地學生英語通病　書寫易溝通難

香港是一個國際大都會，英語必然是連繫世界的通語言。為了協助香港家長更針對性提升小朋友的英語能力，Roger歸納出個普遍存在的英語學習問題，包括：過分專注以預備考試為目標、缺乏實際生活英語場景練習、小朋友不敢開口說英語。

Roger表示，「填鴨教學自然令小朋友提不起興趣。即使已勤奮學習，當他們日後到海外升學甚至工作時，真正的問題才會出現。」學生不難發現自己在文書方面能夠駕輕就熟，相反在日常會話方面卻未如理常；而即使擁有優秀技能，往往未能在師或於工作上在管理層面前好好表現自己。有研究已表明，3歲前是小童學習語的黃金時期；美國華盛頓大學研究發現，37歲是學習第二語言的關鍵時刻，「家長要把握子女學習英語的重要時機51Talk所提供的服務針對3歲至15歲學童，正好涵蓋小朋友學習語言的黃金時期。」他續說。

平台匯聚逾兩萬名教師，而且100%持TESOL證書以保證教學質素。

平台匯聚逾兩萬名教師，而且100%持TESOL證書以保證教學質素。

匯聚逾兩萬來自世界各地專業教師 100%TESOL證書

網上學習，家長最關心的必定是師資。服務全球50多個國家和地區的51Talk，累積逾4,000萬註冊用戶，平台透過龐大的教育網絡，成功招募不同地區的優質英語師加盟，讓家長能夠從《51Talkapp裡面的教師庫，揀選並預約心儀師，兼且自訂學習時間。Roger表示，「為保證學習效果，51Talk嚴控師的教學質素，所有師必須持有TESOL國際教師資格證書。」他又補充，平台遴選師需經過多重關卡，最後僅3%才脫穎而出，再經過系統性職前培訓，熟悉51Talk研發的網上教材及模式，方可落場「實戰」。他補充，「平台容許家長為師評分，由於預約次數愈多，薪酬愈高，因此他們特別關注課堂情況及自身教學表現，變相主動確保教育質素。」

AirClass配合獨創「短時高頻」教學法 更有效推動小朋友開口講英語

針對香港學生缺乏會話訓練，51Talk耗時5年研發了「AirClass在線教室」，以客觀透明化的方法來跟進小朋友的學習情況。Roger指系統具備語音識別技術，精準分析小朋友的英語水平，並通過師生互動對話情況，實時作出建議與提示，師能根據小朋友的薄弱環節來定制課程，提升其學習成效。他續指51Talk結合用戶特點，課程內容糅合別具趣味的互動遊戲，小朋友在師的提點下玩遊戲闖關，從中不知不覺中多開口練習，也加強英文思維能力。特別一提，疫情期間在學校真人授課時，學生須佩戴口罩，尤其影響他們的口型及正確發音，因此我們的教材亦特別著重學生能掌握準確的發音。再者平台提供圖象化的學生進度報告，更顯淺地讓家長容易了解子女的學習水平及度。

首創「AirClass在線學習」平台，又利用「短時高頻」教學法來增加學習成效。

首創「AirClass在線學習」平台，又利用「短時高頻」教學法來增加學習成效。

51Talk除了研發自家教學平台外小朋友學習時間的長短亦是另一學問。傳統一對一私人授課，不少都是每周一小時的沉悶學習，小朋友難以投入；然而51Talk獨創「短時高頻」的教學模式，學生每節只上25分鐘、但每周數次的課堂，Roger指團隊經過反覆研究，發現此方法最能為學生提供沉浸式英語學習環境，而且學生能有較佳專注力，汲取知識才可事半功倍。

他又提到，平台所用的網上教材由頂尖教育專家共同創造，結合研究和教學模式，由課前預習、課後功課以至個人化的教學計劃，給予最佳的網上學習體驗。他解釋，課程由Level SLevel 911個階段，涵蓋幼稚園K1至中三英文，深淺度層層遞進。而且以CEFR歐洲共同語言參考標準）的英語課程體系作為基礎，能接軌劍橋少兒英語和劍橋通用英語等國際考試，為學生提供清晰的英學習計劃。

ChatGPT大熱　51Talk早著先機

隨著全球對AI的廣泛應用，特別是全球大熱的ChatGPT應用更顛覆不少行業生態，Roger坦言未來AI會取代不少網上教學的輔助工作，如語音辨識、功課批改等，而事實上51Talk亦已應用不少相關科技。「講求真實溝通的語言，我認為真人師的職能仍是舉足輕重。未來我們將繼續結合ChatGPT在教育行業的應用，根據小朋友的能力及需要，度身訂造專屬教材並進行授課。」企業發展方面，他預告拓展亞洲業務規模，亦積極布局拉丁美洲市場，期望能令世界各地的小朋友提早擁有與不同國籍人士對話的能力

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