51Talk融入教育科技助學童盡早應對全球化 獨家開發AirClass配合「短時高頻」 無縫銜接國際英語標準

隨著全球化進程愈趨迫切，身處競爭激烈的大環境下，為了令下一代能夠「贏在起跑線」，香港家庭不惜重金禮聘，安排大量私人補習，務求望子成龍。惟這種一對一形式的師生教學成本昂貴，一般家庭未必負擔得起。全球最大網上英語教育平台51Talk，運用教育科技（EdTech）匯聚全球優質教師網絡，提供高性價比的授課質素。51Talk網上教育集團策略長Roger Parodi指，「我們招聘的英語教師來自世界各地，每一位教師均獲國際認可的TESOL證書。當中教師不少來自發展中國家，另外亦有來自國際都會的英語教師，讓有不同需要的家庭按照個人經濟能力選擇不同國籍的教師，令所有小朋友都可以接受專業優質的英語教學。」 Roger重申51Talk的使命旨在希望將英語學習的門檻大大降低，令所有家庭及小朋友都可以獲得國際認可的優質教學。而作為父母該如何運用所有資源確保子女贏在起跑線呢？他寄語香港父母應將眼光放得更遠，預視未來環境和社會的變遷，特別在於提升小朋友的英語能力，以應對日益國際化的社會和職場需求。

本地學生英語 通病 書寫易溝通難 香港是一個國際大都會，英語必然是連繫世界的共通語言。為了協助香港家長更針對性提升小朋友的英語能力，Roger歸納出個普遍存在的英語學習問題，包括：過分專注以預備考試為目標、缺乏實際生活英語場景練習、小朋友不敢開口說英語。 Roger表示，「填鴨式教學自然令小朋友提不起興趣。即使已勤奮學習，當他們日後到海外升學甚至工作時，真正的問題才會出現。」學生不難發現自己在文書方面能夠駕輕就熟，相反在日常會話方面卻未如理常；而即使擁有優秀技能，往往未能在教師或於工作上在管理層面前好好表現自己。有研究已表明，3歲前是小童學習母語的黃金時期；美國華盛頓大學研究亦發現，3至7歲是學習第二語言的關鍵時刻，「家長要把握子女學習英語的重要時機，51Talk所提供的服務針對3歲至15歲學童，正好涵蓋小朋友學習語言的黃金時期。」他續說。

匯聚逾兩萬 來自世界各地專業 教師 100% 持 TESOL 證書 網上學習，家長最關心的必定是師資。服務全球50多個國家和地區的51Talk，累積逾4,000萬註冊用戶，平台透過龐大的教育網絡，成功招募不同地區的優質英語教師加盟，讓家長能夠從《51Talk》app裡面的教師庫，揀選並預約心儀教師，兼且自訂學習時間。Roger表示，「為保證學習效果，51Talk嚴控教師的教學質素，所有教師必須持有TESOL國際教師資格證書。」他又補充，平台遴選教師需經過多重關卡，最後僅3%才脫穎而出，再經過系統性的職前培訓，熟悉51Talk獨家研發的網上教材及模式，方可落場「實戰」。他補充，「平台容許家長為教師評分，由於教師被預約次數愈多，薪酬愈高，因此他們特別關注課堂情況及自身教學表現，變相主動確保教育質素。」 AirClass 配合 獨創「短時高頻」教學法 更有效推動 小朋友開口講 英語 針對香港學生缺乏會話訓練，51Talk耗時5年研發了「AirClass在線教室」，以客觀透明化的方法來跟進小朋友的學習情況。Roger指系統具備語音識別技術，精準分析小朋友的英語水平，並通過師生互動對話情況，實時作出建議與提示，教師能根據小朋友的薄弱環節來定制課程，提升其學習成效。他續指51Talk結合用戶特點，課程內容糅合別具趣味的互動遊戲，小朋友在教師的提點下玩遊戲闖關，從中不知不覺中多開口練習，也加強英文思維能力。特別一提，疫情期間在學校真人授課時，學生均須佩戴口罩，尤其影響他們的口型及正確發音，因此我們的教材亦特別著重學生能否掌握準確的發音。再者平台提供圖象化的學生進度報告，更顯淺地讓家長容易了解子女的學習水平及進度。