52歲男子訛稱需交通費和留醫費應急 騙20人涉6萬元

街頭借錢黨出沒注意！一名男子日前在街頭以急需交通費和留醫的女兒購買食物費為由，向路人詐騙金錢，並留下自己的電話號碼。該男子食髓知味再借錢，受害人懷疑受騙，便報警。警方經深入調查，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名52歲本地男子，懷疑涉港九新界20宗類似案件，受害人總損失金額逾60,000萬元。

警方本月15日接獲一名女子報案，指一名陌生男子於當日晚上在葵涌區的街頭向其聲稱自己急需600元作爲交通費及為留醫的女兒購買食物的費用，並留下受害人的電話號碼，承諾其後會盡快還款，受害人不虞有詐並把600元借款轉帳予該名男子。其後該名男子再次聯絡受害人向其再借300元，並傳送身份證明文件等個人資料予受害人，惟受害人懷疑受騙，拒絕再借錢。該名男子失去聯絡，受害人遂報案。