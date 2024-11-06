53條屋邨逾13.6萬單位須圍封氣窗 已多方面考慮物料

1987年或之前落成的公屋，其面向公共走廊的一面設有通風扇窗。日前房屋於部分公共屋邨張貼告示，稱須按《消防安全（建築物）條例》(第572章)，進行消防改善工程，明年起分階段以防火板圍封面向公共走廊的通風扇窗。房屋局今日(6日)表示，是次圍封工程涉及53條公共租住屋邨約240座樓宇，單位總數約為136,000個。房屋署已於本年10月下旬率先於富山邨開展圍封工程；並會陸續在其他相關公屋樓宇安排圍封工程。

住戶毋須承擔費用

對於有公屋租戶憂慮在有關工程後，其單位會因走廊的燈光不能透進變得陰暗，房屋署有否研究替代方案，房屋局表示，房屋署經過詳細研究工程的可行及安全性、實地考察，及與屋宇署和消防處多次磋商後，最終敲定以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗。房屋署在選擇圍封物料時，已考慮各項因素如對現有公共走廊逃生闊度的影響、物料的規格、供應、價錢和防火效能、施工程序、日後維修及工程對住戶的影響等。房屋局表示，所有相關住宅單位均設有露台或窗戶，提供足夠的天然通風及採光。