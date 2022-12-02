53歲女保安涉向下屬索賄逾萬元罪成 保釋至1月10日判刑

廉政公署早前落案起訴一名公共屋邨保安主管，控告她向一名警衛員下屬索賄逾10,000元，以協助對方擢升為助理保安主管。被告今日（2日）在沙田裁判法院被裁定罪名成立。被告陸蓓雪被裁定2項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。裁判官彭亮廷將案件押後至明年1月10日判刑。被告獲准以現金保釋。

案情透露，53歲的陸蓓雪於案發時任職香港警衛助理主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨。陸蓓雪是該邨三名助理主管之一，協助管理約40名警衛員。其中一名警衛員鄧金牛於2020年11月向陸蓓雪查詢晉升機會，他相信時任主管同年12月中退休後，陸蓓雪會接任主管一職，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。

向對方索取賄款以助對方晉升為助理主管

陸蓓雪其後2次向鄧金牛表示自己將接任主管一職，並向對方索取兩筆賄款以協助對方晉升為助理主管，其中一筆金額為介乎5,000元至8,000元，另一筆則最少5,000元。鄧金牛向陸蓓雪提供一封2,000元現金的利是，但陸蓓雪因利是金額未達5,000元而沒有接受。



廉署早前分案控告鄧金牛以及上述香港警衛時任主管貪污。鄧金牛承認3項向代理人提供利益罪名，案件將於明年1月4日再提訊。時任主管涉嫌收受鄧金牛賄款6,000元，審訊將於12月7日進行。