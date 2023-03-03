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2023-03-03 13:22:50

53歲酒精依賴漢謀殺街坊 上訴得直改判誤殺 囚12年9個月

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53歲酒精依賴漢謀殺街坊 上訴得直改判誤殺 囚12年9個月。(資料圖片)

男子6年前與兒子在大埔遭一名有酒精依賴的無業漢搭訕，雙方發生爭執，無業漢其後用刀捅死該名父親。無業漢3年前被陪審團裁定謀殺罪成，兩度上訴後，上訴庭認為其酒精依賴可視作減責因素，改判誤殺罪成。上訴庭3位法官今（3日）判處該無業漢入獄129個月，押後頒下裁決理由。

53歲被告李偉民被控於2016129日謀殺男子丁潤光（終年54歲）。

控方案情指，李每晚與一群男子在大埔富亨商場附近通宵飲酒。當日下午時分他多次向死者兩父子搭訕，死者著他住口，李反而出手襲擊，遭死者友人制服在地。李深感不忿，返家後拿刀返回現場，一刀捅穿死者腹部，死者重傷不治。李同日被捕，警誡下稱因飲醉忘記發生了甚麼事。

辯方求情指首審訊時有承認誤殺

辯方今求情希望法庭給予31的刑期扣減，指被告首次受審時有承認誤殺罪名。惟上訴庭副庭長庭麥機智指，李在上訴得直、案件重審時，沒有基於減責因素而承認誤殺罪，當時辯方的辯護方向亦包括自衛和意外等，故法庭不傾向給予31扣減。

律政司一方則引述案例，認為李在案中的責任達到中等程度，刑期應為10年至25年監禁，並提議法庭可用監禁15年作量刑起點。辯方亦同意李的責任達中等，但認為屬於當中較輕微一類，建議法庭用10年作為起點。

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