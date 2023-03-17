53.4%曾遇網絡欺凌 18.1%青少年稱曾被攻擊

城市生活離不開互聯網，網絡欺凌不容忽視。有調查發現，53.4%受訪青年曾遇網絡欺凌；18.1%自稱曾成為被攻擊的對象。遇上網絡欺凌，受訪青年多採取旁觀者的角色。負責調查的青協指，要有效遏止網絡欺凌，鼓勵青年成為「積極旁觀者」，以同理心明白受欺凌對象的感受，作出適當的判斷及介入，如以私訊向受害者表達關懷、檢舉不當的帖文等，協助減少網絡欺凌的傷害。
青協「uTouch網上青年外展服務」2月在網上訪問3,488名12至24歲青年。結果反映遇上網絡欺凌，受訪青年多做旁觀者，包括留意事態發展但不作行動(29.5%)及不予理會(22.1%)；僅23.5%會向網站管理員檢舉以阻止發布或散播，9.2%關心及陪伴受害人。無作出行動的原因︰因不知道如何幫助受欺凌者(49.6%)、擔心自己的處理會令欺凌情況惡化(35.7%)及不懂得處理網絡欺凌(35.2%)，青協指反映他們普遍應對欺凌的認識不多，亦不知從何入手幫助受害人。
遇上網絡欺凌時，最多受訪青年出現的感受是同情(38.4%)，其次是傷心/難過(38%)、不忿(35.5%)及無助(31.4%)。青協督導主任張淑鳳指，雖然大部分受訪青年目睹網絡欺凌時無行動，但並非「無感覺」，主要是缺乏應對技巧；她鼓勵青年做積極旁觀者，以同理心明白受欺凌者的感受並適當介入，如以私訊關懷受害者、檢舉不當帖文等，協助減少網絡欺凌的傷害。
uTouch於本月25及26日於中環街市辦「網絡欺凌特展」，讓大眾了解受欺凌者的感受及影響，冀提升青年和公眾對網絡欺凌的認知，了解其影響及應對方法。