54歲女會計師墮網上情騙案　「二按」物業連積蓄借款被騙2700萬元

警方去年接獲了兩宗網上投資騙案，其中一宗涉及一名54歲女會計師。案件發生在去年5月，該女會計師透過社交平台IG認識了騙徒，其後兩人在Line聊天，並成為網絡戀人。「網上情人」在取得女會計師信任後，便引誘她在欺詐網站建立投資外幣賬戶。

女會計師不虞有詐，在去年7月至10月期間，將包括積蓄連同二按自住物業所得合共1,000萬元，分40多次轉到騙徒戶口，以作投資賬戶增值，其後女會計師向朋友及財務公司借貸，在去年10月中至今年1月期間，分開50次轉賬1,700萬元至騙徒的戶口，以作提取賬戶金錢的行政費用。事件中，女受害人合共被騙去2,700萬元，她之後發覺被騙，於本月報警。

33 歲女護士被騙逾230萬元

另一宗投資騙案涉及一名33歲女護士，她在去年12月透過交友程式Coffee Meets Bagel認識騙徒，騙徒取得事主信任後，引誘她投資加密貨幣，再指示她在一個虛假的投資平台開立戶口，期間女事主分13次將款項轉帳至三個指定加密貨幣錢包，在提取金錢時被客服員以不同藉口延遲付款，最終損失230多萬元。