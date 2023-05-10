54歲婦月入一萬戶口有2.6億元往來 海關拘8人涉洗35億黑錢

被捕4男4女，年齡介乎24至68歲，當中2人報稱無業，其餘6人分別任職餐廳職員、倉務員及食品推廣員，月入介乎1萬元至2.9萬元，涉嫌俗稱洗黑錢的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。行動中，檢獲一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿和銀行卡。

不法集團開設逾百間空殼公司及銀行戶口，接收大量來自虛擬貨幣公司、境外或空殼公司來歷不明資金，並短時間內再轉走。有54歲月入一萬元的女食品推廣員，10個月內銀行戶口涉有2.6億元流動，海關相信該女子被洗黑錢集團操控，突擊搜查7個住宅單位和7間公司，成功瓦解洗黑錢集團後共拘捕8名男女，包括集團骨幹及其妻子，集團兩年間涉曾處理逾35億元不明資金，海關不排除有更多人被捕，將凍結約270萬元。

海關調查發現，被捕的38歲男子為洗黑錢集團骨幹成員，除安排妻子協助洗黑錢外，亦招募另外3名本地人士，於2021年至2022年期間，開設約100間空殼公司本地公司和公司銀行戶口。海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富表示，涉案人士利用公司戶口互相匯款，製造多重交易，再於短時間內轉至其他戶口，從而處理大批來自虛擬貨幣交易公司、空殼公司或海外公司匯入的不明款項。據了解每名涉案人士報酬介乎數千元到數萬元不等。

海關有組織罪案調查科財富調查課調查主任袁愛萍透露，海關於去年中鎖定一名54歲女子，經連月深入調查和資金流向的分析，鎖定5名涉案人士。她指，涉案人士財務狀況與他們開設公司銀行戶口的大額交易極不相稱，其中5名本地人士的職業與其公司業務毫不相關，且相關公司報稱從事電子產品及貿易，但根本無實際業務。他們在短時間內成立公司及在銀行的公司戶口內進行大額交易是典型洗黑錢手法。

海關調查相信不法集團營運最少兩年，涉及最少2,000宗大額交易；涉曾處理逾35億元不明資金，當中13億港元是由虛擬貨幣存入被捕人公司銀行戶口。袁愛萍指，洗黑錢集團涉利用虛擬貨幣公司的高隱蔽性，將可疑資金流入銀行體系，企圖逃避執法人士的調查。