55歲確診男推護士埋房門涉傷人被捕 盧寵茂強烈譴責暴力襲擊醫護人員行為 (更新)

【19:00更新】一名55歲男病人涉嫌襲擊至少兩名護士被捕。消息指，該名男病人報稱為建築工人，過往沒有精神病史。該名男病人今年10月29日感染新冠肺炎，上周五(4日)因呼吸急促進入聯合醫院接受治療，由於他一直表現出有暴力意圖，因此需要穿約束衣，並且固定在床上。至上周日(6日)凌晨，擅自離開隔離病格前往護士站，期間病房的醫療儀器遭損毀。醫護人員上前制止時亦被人以鹽水架襲擊，導致兩名護士受傷。醫院保安員到場協助並即時報警，成功制服有關病人，並將病人送回隔離病格。受傷的兩名護士送往急症室治理，其中一人面部需要縫針，另外一名護士牙齒破損，要接受進一步治療。

盧寵茂：對在醫療機構發生暴力行為「零容忍」

醫務衞生局長盧寵茂強烈譴責有關行為，強調特區政府對在醫療機構發生的暴力行為是「零容忍」。盧寵茂慰問事件中受傷的護士，並祝願他們早日康復。他亦責成醫管局檢視轄下所有醫院的保安措施，以確保員工及病人的安全。

警方表示，本月6日凌晨約2時47分接獲職員報案，指聯合醫院兩名女職員被一名男病人以手及硬物襲擊。人員接報到場，經初步調查，人員拘捕一名55歲姓蘇男子，涉嫌傷人。案件中，一名29歲女職員面部及手部受傷，一名45歲的女職員眼部及手部受傷。兩人清醒被送往聯合醫院治理。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進調查。

醫院：即時加派保安員駐守病格外

聯合醫院表示，事發後醫院即時加派保安員駐守病格外，以免發生同類事件。醫院非常關注事件，並向受傷同事致以慰問及為他們提供適切治療，醫院亦會為他們及所有受影響的員工提供心理支援 。醫院對工作間暴力事件採取零容忍態度，強烈譴責有關病人的暴力行為，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。院方強調一向十分重視員工工作期間的安全，亦有既定措施和指引，預防同事工作期間發生暴力事件。醫院會檢視及加強病房的安全措施，以確保員工工作期間的安全。院方亦呼籲病人為自身健康及公眾利益著想，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。