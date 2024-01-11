56歲父與女兒爭執鸚鵡飛頭上被打落地受傷 今認虐畜罪保釋候判

父女去年10月因單位業權問題發生爭執，寵物鸚鵡在雙方情緒高漲時飛到父親頭上，父感煩擾而拍牠落地，致牠頭尾受傷兼流鼻血。父親今日（11日）在觀塘裁判法院承認一項殘酷對待動物罪。署理主任裁判官劉綺雲把案件押後至2月1日判刑，以待為被告索取社會服務令報告，其間被告獲准保釋候判。

案情指，被告女兒在涉案單位飼養3隻鸚鵡，並讓3隻鸚鵡在家中自由飛翔，案發當日被告與女兒因單位擁有權而發生激烈爭執，其中一隻白色鸚鵡飛向被告並停在被告頭上，被告因而感到煩擾，拍打鸚鵡在地上令鸚鵡頭尾受傷及流鼻血，女兒報警處理，惟當時家人在房間睡覺而沒有目睹事件發生經過。被告在警誡下承認事件，鸚鵡經獸醫治療後現已康復。

辯方求情指被告一時衝動非蓄意

辯方求情時指，本案源自父女家庭糾紛，被告一時衝動以無情力拍打鸚鵡一下，並沒有蓄意導致鸚鵡受傷。而被告認罪又與警方充分合作，案情亦反映本案比同類案件輕微，鸚鵡亦已康復，希望法官輕判，判處非監禁刑罰。

男被告陳利進，56歲，報稱無業，被控於2023年10月24日，在將軍澳寶琳邨某單位，殘酷地惡待或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻白色鸚鵡受到不必要的痛苦，即拍打上述鸚鵡令其跌在地上，致其頭部及尾部受傷。