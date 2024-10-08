56%內地旅客偏好親近自然行程　郭偉强：唔買名牌唔緊要可幫襯小店

十一黃金周剛結束，錄得逾120萬名內地旅客訪港。工聯會進行的調查發現，內地旅客來港不如以前地「血拼」，56%旅客偏好放鬆身心和親近自然的旅程。 56% 內地旅客偏好親近自然行程 工聯會在剛過去的暑假訪問了287名內地遊客，56%人選擇以放鬆身心和親近自然為主的旅程，探索文化遺址與歷史（22%） 和體驗當地生活方式（18%）同樣是遊客的關注重點。在離島遊的餐飲安排中，相比海鮮大餐（29%），更多受訪者表示更期待地道的當地小食（56%）。被問到願意為哪些項目花費更多，有60%人選擇當地美食體驗與自然生態旅遊（56%）。此外，地道的手工藝品或紀念品（47%）及高質素的導遊服務（48%）也頗受歡迎。 在旅遊時長方面，兩天一夜的行程最受歡迎，佔比45%；緊隨其後的是一日遊，達32%。在獲取旅遊信息的過程中，社交媒體佔據了77%的首選渠道地位。其次，旅遊網站或應用程式緊隨其後（72%）；朋友或家人的推薦則佔56%。

郭偉强：唔買名牌唔緊要可幫襯小店 工聯會立法會議員郭偉强直言明白大家有「心結」，認為旅客來港旺丁又旺財是最理想，但遊客的口味已經轉變。他指「唔好諗住佢哋嚟到，一定要好大手筆使好多錢」，只希望他們買名牌並不對口，是事與願違。郭認為遊客不買名牌不要緊，參加深度遊時光顧本地特色小店，同樣可促進民間活動。 沙頭角禁區已開放作本地遊，但根據警方網上申請禁區紙平台的數據顯示，每日提供2,300個個人旅遊名額，但近2個月每日預約人數基本上在100人以内。郭偉强希望可進一步開放中英街，以增加吸引力。另外，郭偉强希望長期舉辦特色墟市，讓女人街、廟街等「重新出發」。