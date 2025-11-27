57年老字號頂好大光麵結業 黃竹坑生記食家嘆可惜

沙嗲牛麵是一種代表香港人的味道，食客甚至會因茶餐廳選用的即食麵品牌，而選擇是否光顧。被稱為沙嗲牛肉靈魂伴侶的頂好大光麵，其生產商金源食品昨於社交平台宣布下月結業，結束57年香港老牌味道歷史。負責人去年曾於電視節目中透露近年全港僅剩兩成茶餐廳採用；遠不及全盛時期的八成採用率。有慣用大光麵烹調沙嗲牛麵的熟食檔對決定深感可惜，稱香港製造的味道難以取代。

金源食品昨發《告別公告》指，經多番考慮，決定於下月結束營運。金源指57年來承蒙客戶、合作夥伴和消費者的支持同信任，並以「味道會完結，但回憶會一直留著」道別。大光麵百分百香港製造，源於1969年，當時本為公仔麵代理商的金源食品，觀察到餐飲業對即食麵需求上升，委託永南食品代工生產大光麵，供貨給茶餐廳、大排檔及車仔麵檔。負責人吳怡去年接受電視節目採訪，表示早於六十年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾在七十至八十年代廣泛應用於茶餐廳，近八成茶餐廳都採用，但到九十年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只剩兩成茶餐廳採用。