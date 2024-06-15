57歲女子珠海注射肉毒桿菌後疑中毒　言語不清呼吸困難情況危殆

衞生防護中心公布，一名57歲女子於珠海注射肉毒桿菌毒素，回港後曾出現言語不清、吞嚥困難、四肢乏力等不適狀況，多次入院治療，現於將軍澳醫院深切治療部留醫，情況危殆，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。防護中心稱已將個案通報內地有關當局，提醒市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

中心表示，女病人過往健康良好，初步調查顯示，病人曾分別曾4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，翌日起出現雙眼下垂；她於5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療，同日不遵從醫生勸告自行出院。她於5月23日因言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。病人於6月2日因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，並於6月5日轉往深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。