57歲女子珠海注射肉毒桿菌後疑中毒　言語不清呼吸困難情況危殆

衞生防護中心公布，一名57歲女子於珠海注射肉毒桿菌毒素，回港後曾出現言語不清、吞嚥困難、四肢乏力等不適狀況，多次入院治療，現於將軍澳醫院深切治療部留醫，情況危殆，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。防護中心稱已將個案通報內地有關當局，提醒市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。
中心表示，女病人過往健康良好，初步調查顯示，病人曾分別曾4月27日及5月15日在珠海一間美容院接受肉毒桿菌毒素注射，自5月18日起出現言語不清和吞嚥困難，翌日起出現雙眼下垂；她於5月22日到瑪麗醫院急症室求診並入院接受治療，同日不遵從醫生勸告自行出院。她於5月23日因言語不清和吞嚥困難加劇再次入住瑪麗醫院，經治療後於5月25日出院。病人於6月2日因呼吸困難、哽噎及四肢乏力到將軍澳醫院急症室求診，同日入院，並於6月5日轉往深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。
衞生署：香港以外地區接受注射必須特別謹慎
中心指出，由於中毒病人的相關肌肉會受影響，肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。
衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業，亦應拒絕接受來源不明的針劑，如有不適要盡快向合資格醫護專業人員求診。