57歲漢受中風後遺症困擾 向家人發短訊後服藥跳汀九橋亡

一名57歲姓劉男子服藥跳橋雙料自殺！懷疑他近年受中風導致的後遺症困擾，向家人發道別短訊後輕生。昨晚（18日）約7時半，該名男子於汀九橋往屯門方向近橋頭位置行走，有青朗公路職員透過閉路電視發現他由行政大樓行去汀九橋方向，擔心他的安全，於是報警並通知職員上前查看。

不久後，職員於離行政大樓600米處的汀九橋上發現他，身處欄杆外的危險位置，職員好言安慰，惜不久他從背囊中取出一包藥丸吞下後縱身躍下身亡。青朗公路職員於是再次報警指他已墮海。