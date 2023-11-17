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2023-11-17 18:13:02

57歲漢胸口不適求醫期間死亡 專家指心電圖「唔係做咗就擺埋一邊」

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57歲漢心口不適求醫期間死亡 專家指心電圖「唔係做咗就擺埋一邊」

57歲漢心口不適求醫期間死亡，專家指心電圖「唔係做咗就擺埋一邊」。（資料圖片）

患有心臟病及曾經中風的五旬漢，前年因抽筋及胸口不適入院，期間屯門醫院當值實習醫生疑未及時診斷他心肌梗塞，搶救後最終不治。今日（17日）繼續進行死因研訊，醫管局代表及3位死者家屬今日繼續出席研訊。

57歲死者容國洪，生前任職兼職課外活動導師，20211130日因抽筋及胸口不適送抵急症室並獲安排留醫，121日進行「通波仔」手術後同日離世。

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心臟科醫生蔡振偉（音譯）作供指，死者有出血性中風病史，曾做過「通波仔」手術。蔡於121日用超聲波檢查發現死者有急性心肌梗塞，而當日凌晨及中午的心電圖都指向相關結果，於是蔡為死者安排緊急「通波仔」手術。等候手術期間，護士大叫通知蔡，指死者面色有異，蔡發現死者無心跳脈搏，死者急救後一度恢復心跳，但最終不治。

疑護士不知報告異常而未通知當值醫生

蔡稱，上司在死者晚上8時入院時曾表示，死者需於3小時後進行抽血和心電圖，但蔡後來得悉心電圖約延遲5小時後，即至凌晨4時才進行，蔡估計或因病房同事先處理所有病人的抽血才做心電圖，得出結果後護士或不清楚該報告顯示異常，因而未通知當值實習醫生。

專家證人：死者屬於「非典型」

專家證人心臟科專科醫生范瑜茵指，死者死因是心臟血管內其中一個支架有血栓，導致急性心肌梗塞及心臟破裂。范瑜茵同意標準條件為「32」，而凌晨4時許時，死者只符合一項患上心肌梗塞的條件，即心電圖異常，而心酵素和問診時沒表示心口痛，但基於死者入急症室時心口痛，患有心臟病及曾「通波仔」，故死者屬於「非典型」，而死者支架有血栓為「通波仔」後有關的併發症，故基於死者病史當時應要密切監察及安排連續相關檢查。

「唔係做咗就擺埋一邊」

另外，范瑜茵指醫生查看死者心電圖時間延遲約1個半小時，「唔係做咗就擺埋一邊」。范建議醫生對較高風險的病人應提高警覺性，並加強整個醫療工作架構的流程。

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