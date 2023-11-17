57歲漢胸口不適求醫期間死亡 專家指心電圖「唔係做咗就擺埋一邊」

患有心臟病及曾經中風的五旬漢，前年因抽筋及胸口不適入院，期間屯門醫院當值實習醫生疑未及時診斷他心肌梗塞，搶救後最終不治。今日（17日）繼續進行死因研訊，醫管局代表及3位死者家屬今日繼續出席研訊。 57歲死者容國洪，生前任職兼職課外活動導師，2021年11月30日因抽筋及胸口不適送抵急症室並獲安排留醫，12月1日進行「通波仔」手術後同日離世。

心臟科醫生蔡振偉（音譯）作供指，死者有出血性中風病史，曾做過「通波仔」手術。蔡於12月1日用超聲波檢查發現死者有急性心肌梗塞，而當日凌晨及中午的心電圖都指向相關結果，於是蔡為死者安排緊急「通波仔」手術。等候手術期間，護士大叫通知蔡，指死者面色有異，蔡發現死者無心跳脈搏，死者急救後一度恢復心跳，但最終不治。 疑護士不知報告異常而未通知當值醫生 蔡稱，上司在死者晚上8時入院時曾表示，死者需於3小時後進行抽血和心電圖，但蔡後來得悉心電圖約延遲5小時後，即至凌晨4時才進行，蔡估計或因病房同事先處理所有病人的抽血才做心電圖，得出結果後護士或不清楚該報告顯示異常，因而未通知當值實習醫生。