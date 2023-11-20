57歲漢胸痛入院翌日亡 實習醫生無深究心電圖異樣 家屬悲痛無法接受

患有心臟病及曾經中風的五旬漢，前年因抽筋及胸口不適入院，期間屯門醫院當值實習醫生疑未及時診斷他心肌梗塞，搶救後最終不治。今日（20日）繼續進行死因研訊，死因裁判官將於下午作死因裁決。
3位死者家屬出席研訊
生前任職兼職課外活動導師的57歲死者容國洪，2021年11月30日因抽筋及胸口不適送抵急症室並留醫，12月1日進行「通波仔」手術後同日離世。醫管局代表及3位死者家屬均有出席研訊。
死者等候手術室期間心臟停頓2次
屯門醫院內科駐院醫生區瑞華稱，12月1日上午11時許向死者問診，死者表示「心口陰陰痛」、「頭暈作嘔」，區再查看其凌晨4時多的心電圖，綜合死者病史，初步診斷死者為冠心病，遂安排再為死者進行心電圖和抽血，並通知心臟專科醫生作進一步檢查。但死者等候手術室期間心臟停頓2次，最終不治。
區瑞華指，當晚實習醫生在死者凌晨4時許的心電圖上註明死者心跳傾向正常人規律。但區指心電圖當中有資料使他提高警覺，包括「心臟正前方有心肌梗塞情況出現」、「ST段上升」等，但認為心電圖文字資料有時會誇大實際情況，需要醫生再用「人腦」自行判斷。
家屬感悲痛無法接受
死者家屬於陳詞中表示對此醫療事故感「深深悲痛」、「無法接受」，家屬提出3項建議：包括改善病房工作流程，使醫生適時查看病人報告；建立有效系統為高危病人尋找有效治療，家屬引述專家證人范瑜茵稱醫治心肌梗塞中最大因素為時間；以及向醫護加強指引及培訓。