57歲漢胸痛入院翌日亡 實習醫生無深究心電圖異樣 家屬悲痛無法接受

患有心臟病及曾經中風的五旬漢，前年因抽筋及胸口不適入院，期間屯門醫院當值實習醫生疑未及時診斷他心肌梗塞，搶救後最終不治。今日（20日）繼續進行死因研訊，死因裁判官將於下午作死因裁決。

3 位死者家屬出席研訊

生前任職兼職課外活動導師的57歲死者容國洪，2021年11月30日因抽筋及胸口不適送抵急症室並留醫，12月1日進行「通波仔」手術後同日離世。醫管局代表及3位死者家屬均有出席研訊。

死者等候手術室期間心臟停頓 2 次

屯門醫院內科駐院醫生區瑞華稱，12月1日上午11時許向死者問診，死者表示「心口陰陰痛」、「頭暈作嘔」，區再查看其凌晨4時多的心電圖，綜合死者病史，初步診斷死者為冠心病，遂安排再為死者進行心電圖和抽血，並通知心臟專科醫生作進一步檢查。但死者等候手術室期間心臟停頓2次，最終不治。