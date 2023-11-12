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2023-11-12 22:21:02

57.4%人家中有囤積藥物 78.5%盼醫院診所可安排藥物回收

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“健康連線”主席，前香港藥學會會長龐愛蘭訪問458人，了解他們對處理回收家中剩餘藥物及推行分期覆配藥物先導計劃的取態。

“健康連線”主席，前香港藥學會會長龐愛蘭訪問458人，了解他們對處理回收家中剩餘藥物及推行分期覆配藥物先導計劃的取態。

市民在家中儲存過期或剩餘藥物是常見的現象，有調查發現，57.4%受訪市民表示家中有囤積包括未過期和已過期的剩餘藥物，當中21.8%對家中囤積過量藥物感擔心，78.5%人傾向認同應由配發藥物的機構包括醫院、診所、藥房等為公眾安排藥物回收。

14.6%人認為醫生處方過多藥物

「健康連線」主席，前香港藥學會會長龐愛蘭11 月 6 日至 9 日訪問了 458 名 18 歲或以上香港市民，調查結果顯示，僅14.6%人認為醫生處方的劑量多過實際需要，表示有關處方劑量沒有超出需要的則有 72.8%。不過若按受訪市民的健康狀況和用藥需要進行交叉分析， 21.6%需要長期服用藥物的受訪市民認同醫生處方超出實際需要的過量藥物，較整體比率高出 8 個百分點。
 

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醫管局推覆配藥物服務先導計劃

醫管局自2017 年 12 月起在選定醫院推行覆配藥物服務先導計劃，將部分專科門診長者病人的藥物處方分成較少數量以分期領取。 65.3%傾向認同有關做法，當中有 35.4%表示非常認同。若按受訪市民對醫生處方用藥劑量的取態進行交叉分析，認為處方過量藥物的受訪市民群組中，認同比率高達 77.6%，較整體比率高出 12.3 個百分點。

八成人未聽過非政府組織試行剩餘藥物回收計劃

非政府組織試行剩餘藥物回收計劃，近八成未聽過；針對如何進行有效回收，有78.5%受訪市民傾向認同應由配發藥物的機構包括醫院、診所、藥房等為公眾安排藥物回收。

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