59歲游泳結他教練戀上女友13歲胞妹　教口交水中摸下體候判

現年59歲的兼職游泳及結他教練，卅多年前曾於歌唱比賽中擊敗「歌神」張學友，11年前戀上女友13歲胞妹，游泳時於水中恣意摸女童私處6分鐘，更曾教她口交和性交，甚至在沒有用避孕套下性交至射精。他因而被控1項與16歲女童非法性交、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪，今日在區域法院承認全部4罪。法官下令被告還押至12月14日判刑，期間為被告索取心理報告。

案情指，2010年被告經女友Y介紹，認識Y的胞妹X。案發時女童X年僅13歲。2011年4月開始，被告受Y所託，教X游水和音樂。逢周一、三及五晚，被告會駕私家車接X去泳池，又駕車載她返家。在案發時段，被告曾在私家車伸手入X短褲，摸她陰部8至10秒。另外，被告曾帶X到大浪灣泳灘游水。2人游到防鯊網附近，被告在水中隔着泳衣摸X私處約6分鐘。此外，被告曾在其位於柴灣祥利街祥利工業大廈的辦公室內，教X口交。被告先以吮手指示範，再叫X幫他口交。另在案發時段某天，被告在位於旺角住所內，擁抱及親吻X，之後他躺在地上，着X坐到他身上，二人性交至被告射精。被告在2017年7月被捕，警誡下承認上述指控，並表示2011年5月左右，他對X產生感情，同年成為情侶。