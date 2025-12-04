6人涉訛稱工程期間不關警鐘被捕 詐騙集團扮政府發確認捐款短訊呃資料

警方就宏福苑大火再拘捕6人，被捕人士為消防裝置承辦商，年齡由44至55歲，涉嫌向消防處作虛假陳述，表示工程期間不會關閉消防警鐘。1人已獲保釋，其餘正扣查，警方較早前已拘捕15人，分別涉嫌誤殺。

另外，警方上周六至本周一又接獲報案，指有人在社交平台涉嫌聲稱是火災災民，聲稱失去親人及家園，希望其他人伸出援手，有4名巿民受騙，涉款逾2.5萬元。警方表示，接報後即時展開調查，並要求社交平台移除相關詐騙貼文，又要求支付平台暫停有關戶口運作，經調查後，鎖定傀儡戶口的持有人身份，被捕32歲男子非居於大埔區，不排除會有更多人被捕。