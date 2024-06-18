6個月大男嬰暫托嬰幼園數小時腦出血 父憂受虐報警追查

一名半歲男嬰腦出血疑遭虐待，其父報警追查。 居於沙田的梁先生及太太為雙職父母，夫婦二人為口奔馳，於是將半歲愛兒圓圓暫託九龍灣德福嬰幼樂園。上月17日早上8時15分，梁先生將圓圓交托嬰幼園照顧，至早上約11時半，院校致電梁太稱圓圓嘔奶，懷疑嗆奶，對圓圓拍背「掃風」後有紓緩。至中午12時，梁先生到校接圓圓時，他雖表面無傷痕，但再次嘔奶，且面色呆滯蒼白、四肢及頸部無力並昏睡，「要扶住條頸抱住佢，先支持到成個人」。梁先生心感不妥，立即將圓圓送往威爾斯親王醫院急症室。

醫生診斷非普通嗆奶證腦出血 圓圓抵院時血含氧量僅約80％，隨即被分流為最緊急，約7至8名醫生聚集急症室進行急救，其後圓圓狀況恢復正常，惟留醫兒科病房一周期間，圓圓每次飲奶後，都會噴射狀吐出。醫生認為非普通嗆奶，立即為圓圓進行電腦掃描及磁力共振檢查，發現其右腦前方及眼底均有出血。 醫生懷疑圓圓曾受撞擊或搖晃 醫生分析表示出血現象原因有三，一是被大力搖晃，二是意外跌倒而頭部受撞擊，兩者均需巨大能量方可造成，三是凝血因子缺乏，屬基因問題。在圓圓做了一系列DNA檢查後，醫院排除基因問題。醫生亦曾向校方了解，獲回覆指圓圓在校內沒受到撞擊或搖晃。醫生亦聯絡社工啟動保護兒童機制，經社工一系列調查後排除梁先生及太太的嫌疑。梁先生擔心有人隱瞞實情，故接受醫生建議，於同月21日晚上報警求助。

校內無閉路電視 警方接獲報案後，向校方要求索取閉路電視片段。據梁先生指，校方聲稱只有大門設有閉路電視，但照顧圓圓的地方則沒有閉路電視；又指警方向他們表示要指控校方虐待或者疏忽照顧相對困難，目前只能參考環境證據，例如老師們的口供、醫療報告等進行調查。案件至今陷入膠著，暫時無人被捕。

醫生不排除圓圓智力發展受影響 而圓圓情況穩定後獲准出院，每周需要覆診，其腦內血塊會慢慢被吸收；另外，圓圓右眼接受極檢查時會閃避及抗拒，醫生相信有一定程度視力受損。醫生坦言現階段難以判斷有何後遺症，需時觀察，但不排除日後會出現智力發展問題以及更嚴重的視力受損。