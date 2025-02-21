6公院下月Gen AI助寫醫療報告 醫管局︰醫生簽名作實須負專業責任

6醫院下月試行以Gen AI處理醫療報告。(資料圖片)

醫管局試行以生成式人工智能(Gen AI)系統處理醫療報告，於下月起先在6間醫院試行。醫管局強調，新安排可減輕前線醫生的行政工作，並強調報告最終會由醫生再審查、簽署，確保正確無誤才發出，市民可以放心。如運作暢順，預計年內在所有醫院推行。 以Gen AI協助醫生處理醫療報告，試行醫院包括瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院。醫管局指，相關AI由醫管局內部開發，所有病人資訊會儲存在醫管局系統內，市民毋須擔心資料洩漏。

系統會為醫生綜合病人臨床資料，透過數據電腦系統快速起草初步的醫療記錄或報告；亦可以為醫生整理其所撰寫的報告草稿，從而生成更清晰、有條理的報告。醫管局強調，系統只是輔助工具，所有由AI生成的報告均會由臨床醫生作最終檢視及修改，確定內容準確無誤、與醫療記錄一致；並負上相關專業責任，簽署後再發出，讓病人放心。如運作暢順，預計年內在所有醫院推行。 料節省前線醫生行政工序 市民想取得病歷，或保險公司就索償個案須向醫管局申請醫療報告。行政總裁高拔陞表示，Gen AI處理醫療報告可以替代不少人力工作，前線醫生對此表示歡迎，預計將可節省不少撰寫醫療報告時間。目前撰寫醫療報告平均佔醫生8%至10%的工時，其中骨科醫生需要撰寫較多報告。前年醫管局共收到逾11萬份醫療報告申請，醫管局基準是8周內完成80%報告。各醫院聯網推行改善措施，將醫療報告申請達到基準的比率由85%增加至93%。

醫管局將會透過應用程式HA Go推出，以電子方式申請醫療報告及繳費，有助加快處理申請。第一階段將涵蓋病人自行申請的醫療報告，計劃於2025/26年度推出。 另外，醫管局去年9月已在博愛醫院兩間病房試行「人工智能患者風險預警系統」，由AI分析維生指數及化驗結果等臨床數據，並會將數據即時通知醫護人員及早介入治療，今年將擴展至院內15間病房。去年5月亦已推行「智能抗生素管理計劃」，透過數據識別潛在不當處方抗生素，以及以人工智能監測高風險病人情況，即時通知醫護介入治療。計劃本月會擴展至15間康復醫院。