6名育齡婦1缺鐵 懷孕初期缺鐵貧血增早產風險

鐵質對人體氧氣運輸和細胞功能尤為重要，鐵攝取不足或女性月經期間導致鐵流失過多均可能令身體缺鐵。衛生防護中心的人口健康調查發現，抽查逾2千名15至84歲市民，整體缺鐵普遍率達5.7%，女性(10.2%)比男性(0.7%)嚴重，而15至49歲育齡婦女，更每6人有1人缺鐵。持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，引致疲倦、乏力或氣促；而懷孕初期有缺鐵性貧血會增加早產風險，嚴重貧血會導致胎兒缺鐵，影響腦部發展。營養師建議每日進食5至7個乒乓波大小分量肉、魚或去皮雞肉，可補充足夠所需。

整體男性缺鐵普遍率為0.7%，女性則為10.2%，當中育齡婦女(15至49歲)更高達17.5%，約每6名育齡女性就有1人缺鐵。中心指，女性在月經期間，血液流失過多有可能導致缺鐵，持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，引致疲倦、乏力或氣促，兒童持續缺鐵會影響認知功能發展；婦女在懷孕初期已有缺鐵性貧血，會增加早產風險，嬰兒在出生時或體重低於標準，甚至死亡風險。孕婦嚴重貧血會導致胎兒缺鐵，影響腦部發展。

衛生防護中心於2020年11月至2022年2月做第三次人口健康調查，並首次調查市民鐵質狀況。在16,655名受訪者中抽查2,072名15至84歲市民，發現整體缺鐵普遍率達5.7%，介乎世衛指引5%至19.9%範圍，屬「輕度公共衛生問題」。

營養師建議每日食5至7乒乓球大小肉

至於本港人口缺鐵性貧血，整體普遍率為3.5%，男性為0.3%，女性為6.4%，當中15至49歲女性普遍率為10.6%，50至84歲女性為2.1%。衛生防護中心非傳染病處主任何家慧指，本港人口缺鐵普遍率與高收入國家，如美國、加拿大相若，認為屬高收入國家常見情況，提醒大眾應關注缺鐵情況，注意均衡飲食，尤其是育齡婦女，亦提醒大眾進食鐵質補充劑前應諮詢醫生，避免鐵質過多引致腸胃不適。

飯後2小時內避飲茶啡

衛生署家庭健康服務營養師鍾蓉文建議每日攝取5至7兩(1兩約40克)不同種類魚、肉、蛋、豆及豆製品，約5至7個乒乓球大小熟肉；並可配搭鐵質豐富蔬菜，例如深綠色蔬菜(如西蘭花、白菜、菠菜)、豆類(如紅豆、綠豆、鷹嘴豆)、果仁及種籽等，而肉類、魚類、維生素C有利吸收植物性食物中鐵質，相反茶及咖啡會減少鐵質吸收。她提醒市民餐後可以進食豐富維生素C水果，進餐期間及飯後1至2小時內避免飲用茶或咖啡，應飲用水或檸檬水。