6年租期口頭承諾淪「羅生門」 科技園：延遲兩三年「無可能」 喵坊：公道自在人心

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗創新園的廠房租約年底屆滿，作為業主的科技園公司昨終親身回應，指廠房原來的3年期租約去年底屆滿後，已寬限至今年底，稱現只可酌情寬限多數個月，兩、三年則「無可能」。「喵坊」創辦人葉文琪則重申2018年有科技園人員確定租用期可達6年，直言若當時得知僅3年租期，就不會投資千萬設廠；又稱廠房一旦無法續約，限期前3個月便須停收回收物。

「喵坊」不獲續租事件發酵一周後，科技園行政總裁黃克強昨首度親身回應，指2018年與「喵坊」所屬公司SSID簽約時，已表明用地屬「短期租約」，原來的3年期租約於去年底屆滿後亦寬限至今年底，聲稱要尊重「合約精神」。

黃克強否認曾向「喵坊」稱廠房用地可租6年，又謂詢問過在職同事，他們絕不會這樣說，「走咗(離職)嘅同事，我哋就沒法子(證實)啦，我哋正常嚟講，唔會講呢啲嘢。口頭上我哋認為係無，如果有錯誤理解，我哋都無辦法啦。」

對於「喵坊」要求科技園可續租至多3年，以便與2025年落成的環保園紙漿廠無縫交接，黃克強則指：「我諗幾個月都有辦法，但如果去到兩、三年呢，就真係無可能」。他指整個創新園計劃發展不能因一、兩件事拖後。惟現場記者多次追問有關用地有何具體計劃，以及是否已有新租戶，他則不願披露。

喵坊：若當初限租3年 不會投資千萬設廠

「喵坊」創辦人葉文琪隨後亦開記者會回應，指2018年有兩名科技園高級經理向他口頭承諾租期可達6年，「如果佢哋嗰陣時話俾我聽，3年(後)無得續(租)，咁對唔住，我(當時)就唔玩囉……依家講係口同鼻拗，但呢個係咪唔合理嘅期望呢？大家公道自在人心。」

他表明願意與對方開會商討，但若沒有實質內容，「坐低都無咩好傾」。對於廠房一旦要遷出，運作上須在限期前3個月停收回收物，按現有租約，死線則為10月1日，他稱：「唔想見到咁嘅情況。」他促請科技園交代發展微電子中心的時間表和路線圖，而非土地收回後用來「曬太陽」。

本土研究社成員陳劍青指，今次事件反映科技園和環保署互相推卸責任，特別是科技園仍有多幅閒置土地。他形容今次事件非單純是租務糾紛，而涉及整個產業發展，預計今次事件或會嚇怕其他中小企。

環保署則稱，知悉事件後已主動聯絡科技園，期望雙方可在租務問題上有所進展。署方亦得悉現供招標的短期租約用地都不適合回收廠，稱如有其他相應用地會適時提供資料供考慮，期望他們可以繼續提供服務。署方又透露，一直積極物色更多經營者加入提供紙包飲品盒回收服務，現有與不同潛在經營者聯絡商談。